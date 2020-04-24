В день рождения закончилась война: история прославленного фронтовика из Хабаровского края

В селе Богородском Ульчского района именем Василия Никоновича Сластина назвали улицу и школу. Фронтовик, герой Великой Отечественной войны, Герой Советского союза в боях совершил не один подвиг. Об этом в его семье говорят с особым трепетом, внукам и правнукам рассказывали в подробностях о боевом прошлом деда и прадеда.

О ГЕРОЕ

Василий Сластин родился в семье крестьянина 9 мая 1908 года в селе Москвитино Свободненского района Амурской области. В 1922 году переехал в село Богородское, где работал почтальоном, в рыболовецком колхозе, затем старшиной катера.

Герой Великой Отечественной войны, Герой Советского союза в боях совершил не один подвигФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Его призвали в Красную армию в 1942 году. Он служил рядовым, сапером четвертого отдельного саперного батальона 193-й стрелковой дивизии 65-й армии центрального фронта. Его заслуги во время войны отметили высокими наградами. Среди них медали «За отвагу», звание Героя Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда»), Ордена Славы III степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ПОДВИГИ

В августе 1943 года за передним краем при строительстве моста через реку Сев устанавливал ряжи опор моста. Работать приходилось под минометным и артиллерийским огнем противника. Задачу надо было выполнить ночью в воде, чтобы обеспечить грузоподъемность моста и наладить переправу орудий через водную преграду. К слову, плавать красноармеец Сластин не умел, но своей отвагой вовлекал других бойцов на выполнение задания. Переправа была налажена в срок.

Внукам и правнукам рассказывали в подробностях о боевом прошлом деда и прадедаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Прославился Василий Сластин во время военной операции у берега Днепра 1943 году. Тогда в ночь на 16 октября 1943 года он вызвался добровольцем и помогал организовать переправу через реку полковой артиллерии, минометов и боеприпасов. Боевая часть Сластина стояла у села Каменка Черниговской области, надо было форсировать Днепр ради дальнейшего наступления.

Опять же под обстрелом противника с канатом в одной руке и с тяжелым бревном, чтобы поддерживать себя на воде, он перебрался через реку. Вода была ледяной, но это бойца не остановило. Добравшись до цели, Василий Никонович закрепил канал для парома, на котором потом переправился десант. На этом его работа не закончилась. Он стоял в ледяной воде, устанавливал ряжи опор для пристани. В ту ночь он замерз, смертельно устал, но с заданием справился. На следующий день, 17 октября, операцию по переправе полковой артиллерии провели. На правый берег Днепра доставили 120-миллиметровые минометы и боеприпасы.

Дальневосточник дошел до Германии, его солдатский путь закончился под ДанцигомФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В 1944 году в ночь на 24 июня Василий Сластин участвовал в прорыве сильно укрепленной обороны противника. Он рисковал жизнью, когда под ружейно-пулеметным и минометным огнем преодолел заболоченный участок нейтральной зоны. Потом он проделал проход в противопехотном минном поле и проволочном заграждении противника, обеспечил успешное продвижение пехоты.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Дальневосточник дошел до Германии, его солдатский путь закончился под Данцигом. За плечами были 172 сражения. Демобилизовался он в 1945 году, а после этого вернулся на Нижний Амур, начал работать в колхозе.

- В 1965 году Василий Никонович поступил на службу командиром отделения сельской пожарной охраны в селе Богородское. Судьба распорядилась так, что с работой в пожарной охране связали себя его зять Владимир Григорьевич Гушель и сын Владимира Григорьевича Сергей Гушель. Первый трудился водителем, второй стал начальником караула, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В 1969 году Василий Сластин переехал в Хабаровск и начал работать на заводе «Энергомаш».

У Василия Никоновича от жены Марфы родились пять детей. К сожалению, четверо из них уже ушли из жизни, а сын Виктор сейчас живет со своей семьей около Новороссийска. Его внуки и правнуки живут в селе Богородском и учатся в сельской школе, которой в январе 2017 года присвоили имя их прадеда. Улицу в селе Богородском в честь героя назвали в 1980 году, накануне празднования 35-летия Победы. В 1985 году 9 мая на ней же открыли мемориальную доску в честь земляка.

Скончался Василий Сластин 30 июля 1979 года.

ПОТОМКИ О ГЕРОЕ

- В моей семье его часто вспоминают. О нем может часами рассказывать моя бабушка Мария. Каждый год, 9 мая, я и моя семья отмечаем не только праздник Победы, но и день рождения прадеда. По словам бабушки, его самым заветным желанием на фронте было закончить войну в тот день, когда он появился на свет. И его желание сбылось, – рассказывает правнучка героя Наталья Бугрештанова, ученица МБОУ СОШ села Богородское.

В последние годы ко дню Победы, 9 мая, в школе проходит флешмоб в память о подвиге Василия СластинаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

К слову, в честь прославленного земляка в селе проводят ежегодную легкоатлетическую эстафету на приз Героя Советского Союза В.Н. Сластина. Еще организуют уроки мужества, экскурсии по памятным местам села Богородского. В последние годы ко дню Победы, 9 мая, в школе проходит флешмоб в память о подвиге Василия Сластина в Великой Отечественной войне.

Память о Герое Советского Союза Сластине Василии Никоновиче будет жить вечно в названии улицы и в сердцах благодарных потомков. Пока люди будут помнить о Великой Победе и тех, кто подарил нам мирное небо над головой, в истории страны и мира не будет места новой масштабной трагедии.