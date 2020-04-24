2020-04-24T04:47:51+03:00
Спорт

В хабаровском «Амуре» подписали новый контракт с нападающим Артуром Болтановым

Двустороннее соглашение с хоккеистом рассчитано на 2 года
Борис КОКУРИН
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В хабаровском «Амуре» подписали новый контракт с нападающим Артуром БолтановымВ хабаровском «Амуре» подписали новый контракт с нападающим Артуром БолтановымФото: пресс-служба ХК "Амур"
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Как сообщают в пресс-службе хабаровского клуба, «Амур» достиг соглашения о подписании нового контракта с Артуром Болтановым - 23-летним нападающим, воспитанником магнитогорского хоккея.

- Контракт с нападающим рассчитан на два года и носит двусторонний характер, - рассказали в ХК «Амур». - Воспитанник магнитогорского хоккея присоединился к хабаровской команде по ходу сезона 2018/19. Провел два матча в КХЛ и был командирован в клуб-партнер - красноярский «Сокол», выступающий в Высшей хоккейной лиге. В минувшем чемпионате в составе «Сокола» Болтанов набрал 15 очков (9+6) в «регулярке», а также отдал две результативные передачи в плей-офф.

Напомним, что в хабаровском клубе продолжается формирование команды на следующий сезон. Руководство команды настроено на то, чтобы максимально сохранить и тренерский штаб, и игровой состав, сумевший в прошедшем сезоне добраться до черты плей-офф. В «Амуре» уже продлены контракты с главным тренером «тигров» Александром Гулявцевым. Также карьеру в клубе продолжат тренер по работе с нападающими Павел Торгаев и тренер защитников Александр Юдин. В Хабаровске остаются наставник вратарей Олег Филимонов, видеотренер Станислав Басов и тренер по физической подготовке Денис Богданов.

Что касается игроков, хабаровская команда подписала новые соглашения с защитниками: Никитой Александровым, Валерием Васильевым и Максимом Игнатовичем, нападающими: Игорем Величкиным, Кириллом Рассказовым, Артемом Железковым, Денисом Голубевым и Александром Кузнецовым. Также в клубе опровергли слух что братья Ушенины уходят в «Автомобилист», и заверили, что приложат все усилия, чтобы хоккеисты остались в «Амуре».

ИСТОЧНИК KP.RU

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