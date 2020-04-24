В Хабаровском техникуме начали делать защитные экраны для врачей и переходники для аппаратов ИВЛ

Производство идет в специализированном центре компетенций «Инженерный дизайн CAD» на базе Хабаровского техникума транспортных технологий. Ребята присоединись к всероссийскому движению «Мейкеры против COVID-19». Это движение – часть всемирного проекта помогающего снабжать врачей, работающих на передовой борьбы с коронавирусом средствами защиты.

Защитные экраны создаются экспертами центра на специальных 3D принтерах, на них же делают и переходники для различных типов масок и аппаратов искусственной вентиляции легких. Все это используется в инфекционном госпитале, развернутом на базе городской больницы №10, бригадах скорой помощи и в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии.

- Приспособления изготавливаются из специальной проволоки для 3D принтеров, — рассказала Оксана Ярица, директор Хабаровского техникума транспортных технологий имени Героя Советского Союза А.С. Панова. - Чертежи для защитных экранов нам предоставили координаторы из городской клинической больницы № 10. Переходники для аппаратов ИВЛ мы делали по собственному проекту. Все детали качественные и хорошо себя зарекомендовали в работе — об этом свидетельствуют отзывы медиков. При наличии необходимых материалов наши мощности позволяют изготавливать около 15 таких изделий в день.

Центр занимается производством медицинского оборудования вот уже две недели, за это время эксперты

За две недели специализированным Центром компетенций произведено 80 защитных экранов и шесть переходников для масок ИВЛ, а также по 15 однотрубных и двухтрубных переходников для реанимационного отделения Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Напомним, что сейчас по данным регионального минздрава в Хабаровском крае зарегистрировано 310 случаев заболевания COVID- 19, из них за последние сутки – 38 новых. На лечении находятся 283 человека с подтвержденных диагнозом новой коронавирусной инфекции. За весь период выздоровело 22 человека, из них за последние сутки один в городе Хабаровске. Так же в стационары края госпитализировано 57 пациентов с подозрением на заболевание.

Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом 7 тяжелобольных пациентов, 3 из них находятся на ИВЛ. В изоляторах Хабаровского края находятся 35 человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. Под медицинским наблюдением 243 человека, вернувшихся из зарубежных поездок, из них 122 в обсерваторах.