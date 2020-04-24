2020-04-24T08:17:25+03:00
Недвижимость

Гидравлические испытания теплосетей в Хабаровске в этом году начнутся в начале мая

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку работы пройдут по графику
Евгения МОЛОТОВА
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С 18 по 22 мая стартуют испытания трубопроводов зоны Хабаровской ТЭЦ-3 ФОТО: сайт ДГКС 18 по 22 мая стартуют испытания трубопроводов зоны Хабаровской ТЭЦ-3 ФОТО: сайт ДГК
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Энергетики Хабаровских тепловых сетей (структурное подразделение АО «ДГК») предупреждают о начале сезона гидравлических испытаний в Хабаровске. Первыми проверке на механическую прочность и плотность трубопроводов и арматуры в краевой столице подвергнутся тепловые сети зоны Хабаровской ТЭЦ-2.

С 6 по 8 мая в связи с началом гидравлических испытаний на теплосетях горячее водоснабжение (ГВС) временно будет ограничено в следующих районах:

Кировский район в границах: Амурский бульвар - Джамбула - ул. Металлистов - Тихоокеанская - Истомина - Амурский бульвар.

Центральный район в границах: Амурский бульвар, ул. Шеронова, Ленина от площади Блюхера до Шевченко, Гамарника (нечетная сторона);

Индустриальный район в границах - ул.Калинина - пер.Доступный - Волочаевская, Гамарника (четная сторона).

С 11 по 15 мая пройдут испытания трубопроводов зоны ХабаровскойТЭЦ-1. На этот период горячее водоснабжение будет отключено в Индустриальном районе; Центральном районе в границах улиц: Гамарника (нечетная сторона) - Пушкина (до ул. Карла Маркса) - Мухина (от Пушкина до ул. Дикопольцева);

Железнодорожном районе: «Хабаровск-2», ул. Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская и ДОСы, Костромская, Промышленная.

Хабаровском районе: поселки Ильинка, Ракитное и Некрасовка.

С 18 по 22 мая стартуют испытания трубопроводов зоны Хабаровской ТЭЦ-3. В указанный период горячая вода будет отсутствовать в Краснофлотском и Кировском районах в границах следующих улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской, а также у потребителей, проживающих в Железнодорожном районе, за исключением следующих улиц: Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, района «Хабаровск-2», которые будут обеспечены горячим водоснабжением от Хабаровской ТЭЦ-1. Частично горячей воды не будет в Центральном районе, в границах улиц: Ленина (нечетная сторона) от площади имени Блюхера - Ленинградская - Карла Маркса - Гоголя.

Энергетики, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, планируют провести гидравлические испытания строго по графику, т.к. они являются важным этапом подготовки теплосетей к предстоящей зиме. Все работы будут проводиться с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

Во время гидравлических испытаний горожанам следует быть предельно внимательными: при обнаружении проседания грунта или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок, не пытаться пересечь его на транспорте. Телефон диспетчерской службы Хабаровских тепловых сетей: 8 (4212) 36-35-16.

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