Доброе утро, понедельник!

Понедельник – день тяжелый, но с радио «Комсомольска правда — Хабаровск" он станет гораздо легче.

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от 3 до 7 лет. Изначально планировалось начать их с 1 июля, но из-за распространения коронавируса назначение пособий начнется на месяц раньше. Кто может претендовать на получение выплат и как оформить заявление, рассказала консультант отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки министерства социальной защиты населения Хабаровского края Ольга Кучаева.

Ольга Кучаева, консультант отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки министерства социальной защиты населения Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

27 апреля отмечается День российского парламентаризма. Памятная дата призвана "способствовать популяризации деятельности Федерального собрания РФ, а также законодательных органов субъектов Российской Федерации". Этот праздник важен не только для парламентариев, но и для каждого из нас. Ведь от незнания и непонимания политических процессов зачастую обрушивается недовольство на все органы власти. О значении праздника, важных качествах политика и особенностях действующего парламента этим утром поговорили с председателем Законодательной Думы Хабаровского края Ириной Зикуновой.

Ирина Зикунова, председатель Законодательной Думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Обычно в апреле выпускники школ только начинают готовиться к вступительным испытаниям. Но те, кто мечтает связать свою жизнь со сценой, проходят ДВИ уже в марте. Но из-за сложившейся ситуации экзамены откладываются или переходят в интернет. ГИТИС и МТС проведут в конце апреля онлайн-прослушивания для абитуриентов и просто талантливых ребят. Как будет проходить кастинг и что он даст участникам, рассказали директор Хабаровского филиала МТС Наталья Экшенгер и пресс-секретарь ПАО «МТС» в Хабаровском крае Анна Романова.

Наталья Экшенгер, директор Хабаровского филиала МТС и Анна Романова, пресс-секретарь ПАО «МТС» в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 27_04_2020.