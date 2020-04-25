Смотри и учись: онлайн-мероприятия на неделю в Хабаровске

На этой неделе мы решили вспомнить не только про развлечения во время самоизоляции, но и про самообразование, поэтому постарались рассказать про мероприятия, которые, на наш взгляд, позволят узнать что-то новое, чему-то научиться и испытать себя.

ТЕАТР - ШКОЛА ЖИЗНИ

Краевой музыкальный театр предлагает посмотреть в записи сцену выбора невесты из спектакля «Невеста Одина» 18+. Это фолк-балет по мотивам скандинавской мифологии, в котором беззаботная жизнь племени нарушается религиозной повинностью. Люди должны пожертвовать кем-то из своих соплеменников во славу скандинавского бога Одина. Жрица выбирает девушку и провозглашает ее Невестой Одина. Племя празднует, но невеста не принимает своей судьбы и идет против племени и жрицы. Не найдя другого выхода, ей все- таки приходится покориться и взойти на жертвенный алтарь, навсегда став Невестой Одина. Постановка Ирины Огурлиевой, художник по костюмам - Наталья Сыздыкова.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCO_IU1Wb5VE6lnczvHyJnaw

А краевой театр драмы на сей раз предлагает своим зрителям образовательный контент - на его канале доступна запись интересной лекции о том, можно ли свободно интерпретировать классику в театре. Лекция называется «Пять спектаклей по школьной классике: стратегии коммуникации в режиссерском театре». Читает театральный критик, продюсер, кандидат культурологии Оксана Ефременко, город Новосибирск.

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC20dwa6B9KvRdJ3uoQVFSRA

ОБУЧАЕМСЯ ДОМА

Дальневосточная государственная научная библиотека продолжает вести библиоканал для детей «Читаем сказки вместе!» и приглашает ребят на художественное чтение, которое теперь пройдет 30 апреля и 1 мая. Ребята, как всегда, смогут послушать веселые сказки в исполнении деятелей искусства и культуры Хабаровского края.

Кроме того, мультимедийный центр ДВГНБ предлагает досуг для студентов в виде онлайн-курсов «Киберкурсач: как написать курсовую работу и остаться личностью» и «Кибердиплом: как написать дипломную работу и стать исследователем».

Пройдя курс, вы научитесь использовать инструменты стратегического управления и поймете основные принципы работы с данными. Создатели курса помогут вам превратить выпускную квалификационную работу в проект, который станет первой ступенью на пути построения карьерной стратегии.

Facebook: https://www.facebook.com/Дальневосточная-государственная-научная-библиотека-676624372394742/

Ссылки на курсы: https://bibloid.ru/kursach/

https://bibloid.ru/diplom/

Неплохой способ подтянуть английский на карантине - прочитать одну и ту же книгу на двух языкахФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

СМОТРИ И УЧИСЬ

Кинотеатр документального кино Nonfiction предлагает посмотреть увлекательный образовательный фильм под названием «О, Интернет! Грезы цифрового мира» 12+.

В своей новой документальной картине Вернер Херцог погружается в прошлое, настоящее и будущее виртуального мира. С немецкой дотошностью и романтичностью он рассказывает историю интернета, от его пионеров из Калифорнийского университета до современных визионеров вроде Илона Маска. Однако автора фильма интересуют не только научно-технические достижения или апокалиптические прогнозы, связанные с развитием мировой паутины. Он ищет ответа на вопрос, как и почему интернет настолько изменил и продолжает менять нашу жизнь, что даже буддистские монахи, за которыми наблюдал Херцог, едва прервав медитацию, тут же утыкаются в твиттер. Режиссер исследует цифровой пейзаж с той же страстью и самоотверженностью, с которыми он раньше пересекал дикие ландшафты Амазонии, Сахары или Антарктиды, и рассказывает о взаимном влиянии двух миров: сетевого и реального, который теперь, после появления интернета, никогда уже не будет прежним.

Ссылка на фильм: https://nonfiction.film/movie/Lo_and_Behold/

Также, если вы неплохо владеете английским языком, то можете посмотреть фильм с незамысловатым на первый взгляд названием «Сахар» 12+.

Это история о том, как общество потребления и мода на «здоровое питание» на самом деле приводят нас к ожирению. Австралийский режиссер и актер Дэймон Гамо снимает на камеру свой эксперимент, в ходе которого он начинает питаться исключительно едой, имеющей маркировку healthy (полезно для здоровья), чтобы раскрыть для зрителей всю горькую правду о сахаре, который на самом деле скрыт в свежевыжатых соках, обезжиренных йогуртах, мюсли, протеиновых батончиках и другой «полезной» еде. Фильм демонстрирует изменения, которые происходят с телом молодого человека, до начала эксперимента не испытывающего проблем с лишним весом.

Ссылка на фильм: https://nonfiction.film/movie/Sugar_Film/