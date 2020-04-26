Справка о работе на время самоизоляции в Хабаровском крае: что это такое и как получить

Режим самоизоляции в Хабаровском крае введен с 1 апреля 2020 года. Однако, если до недавнего времени он носил исключительно рекомендательный характер, то теперь нарушителей масочного режима и самоизоляции ожидает административная ответственность. И пока предпосылок к тому, что режим самоизоляции будет снят немного. Во время соблюдения режима жители Хабаровского края могут покидать свои дома только в определенных случаях:

- поход в магазин и аптеку,

- вынос мусора,

- прогулка с домашними животными (не далее, чем 100 метров от дома),

- обращение за экстренной медицинской помощью.

- следование до места работы и обратно.

Образец справки от работодателя в Хабаровском краеФото: Евгения МОЛОТОВА

О последнем пункте: работники организаций, которые в период режима самоизоляции продолжают свою деятельность, обязаны при себе иметь паспорт, служебное удостоверение, а также специальную справку, которую обязан оформить работодатель. Оговоримся сразу, утвержденного ГОСТом образца такой справки нет, она оформляется в свободной форме. Вместе с тем, существуют определенные правила делового этикета, действующие при заполнении таких бумаг. Предлагаем вам скачать образец справки для работы во время изоляции.