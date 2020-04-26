Гродековский музей приглашает на онлайн-выставки

Пока большая часть из нас находится в режиме самоизоляции, мы решили подготовить для вас небольшой обзор онлайн-выставок Хабаровского краевого краеведческого музея имени Н.И.Гродекова. Их можно посмотреть, не выходя из дома, на сайте музея - на главной странице вывешены афиши выставок. Сейчас доступны для осмотра три.

«ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ»

Выставка по работам фотоконкурса с одноименным названием, который проводится во Владивостоке уже несколько лет подряд. Организатор конкурса «Глубина резкости» - «Приморский краевой центр народной культуры» при поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края.

Токующего глухаря удалось заснять одному из участников фотовыставки. Фото: предоставлено Хабаровским краевым музеем им. Гродекова

В этом году на выставке представлено 59 снимков из 1472 присланных на конкурс в 2019 году. Среди них есть работы трех авторов из Хабаровска – Шаклеиной Евгении, Ковалева Германа и Волкова Игоря. Все работы участников разноплановые. Поверьте, глазу будет чему удивиться. Так что заходите.

«ТРАССА ГЕРОЕВ»

Небольшая историческая выставка, для всех тех, кто интересуется историей Дальнего Востока и развитием дальневосточной транспортной авиации.

Когда еще у вас будет время познакомиться с историей родного края? Фото: предоставлено Хабаровским краевым музеем им. Гродекова

Выставка о первом на Дальнем Востоке авиарейсе, который стартовал 9 января 1930 года из Хабаровска и завершился 16 января 1930 года в Александровске-на-Сахалине. Маршрут трассы Хабаровск - Нижне-Тамбовское - Мариинск - Николаевск - Александровск-на-Сахалине. Посмотрев выставку, вы узнаете, почему ее называют «Трассой героев».

«ЛЕНИНИАНА В ФАЛЕРИСТИКЕ»

Образ Владимира Ильича Ленина стал символом советской эпохи и вызвал появление особого направления художественной культуры - Ленинианы. Многие образы вождя пролетариата, созданные художниками, нашли продолжение в предметах фалеристики. На многочисленных значках, медалях и орденах изображён барельеф - профиль вождя.

Значков с изображением Ильича у каждого советского человека было немало. Фото: предоставлено Хабаровскимкраевым музеем им. Гродекова

Вы узнаете, кто был создателем канона образа Ленина, что фотогений Моисей Наппельбаум смонтировал с портретом вождя. А при внимательном рассмотрении изображения бороды Ильича у художника Дубасова и медальера Антона Васютинского, найдете ответ на вопрос «Почему у одного Ильич добрый, а у другого - злой?».

Интересного просмотра и берегите себя!