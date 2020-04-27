2020-04-27T04:52:41+03:00
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Знакомьтесь, Гром: пользователи соцсети выбрали имя тигру из ЕАО

Обладателем звучного имени стал старший сын президентского тигра Бориса и тигрицы Светлой
Александр ШТААЛЬ
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Знакомьтесь, Гром: пользователи соцсети выбрали имя тигру из ЕАОЗнакомьтесь, Гром: пользователи соцсети выбрали имя тигру из ЕАОФото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"
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Пользователи соцсети дружно выбирали имя тигренку, рожденному в паре тигра Бориса и тигрицы Светлой. До сих пор отпрыска знаменитых хищников называли не иначе как «старший сын тигра Бориса». Однако этот недочет удалось исправить, теперь молодого хищника официально нарекли.

СУДЬБЫ БОРИСА И СВЕТЛОЙ

Борис был одним из трех тигрят, обнаруженных без матери в Кавалеровском районе Приморского края в декабре 2012 года. Совсем юный хищник тогда прошел курс реабилитации, а в мае 2014 года его выпустили в дикую природу на территории Амурской области. В процедуре выпуска участвовал президент России Владимир Путин. Поэтому хищника стали называть президентским тигром.

Год спустя Борис перебрался в Еврейскую автономную область и обосновался на территории заказника «Журавлиный». Здесь же у него случился роман с тигрицей Светлой, от которой и родился первенец. К слову, хищница также осталась сиротой. Ее нашли в феврале 2013 года в Пожарском районе Приморского края, недалеко от сельского поселения Светлогорье. От названия этого населенного пункта хищница и получила свое имя. Ее выпустили в дикую природу в июне 2014 года. Она обосновалась в заказнике «Журавлиный» в Еврейской автономной области.

Борис и Светлая практически стали основоположниками целой тигриной династии на юге ЕАО Фото: Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных

Борис и Светлая практически стали основоположниками целой тигриной династии на юге ЕАОФото: Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных

Кстати, можно сказать, что у Бориса и Светлой своя история отношений. Сначала они жили в соседних вольерах в центре реабилитации. Их выпустили в разных регионах, но Борис через полтора года после возвращения выполнил марш-бросок почти в 500 километров из Амурской области в соседнюю Еврейскую автономию. После встречи они практически стали основоположниками целой тигриной династии на юге региона.

О ТИГРИНОЙ СЕМЬЕ

Первое потомство Бориса и Светлой появилось на свет весной 2017 года. Это были два мальчика и девочка. Повзрослевшие тигрята выбрали свой путь - один поселился в заказнике «Ульдуры» на северо-востоке от участка Бориса, второй исследует новые территории. Третий же, старший отпрыск, остался на участке с Борисом и Светлой. Ему-то и решили дать имя и для этого провели грандиозную работу.

- Столь пристальное внимание к паре Бориса и Светлой и их потомству объясняют тем, что это одни из первых тигров, возвращенных в дикую природу после курса реабилитации. Это было большое событие, единовременно выпускали сразу пять особей: Боря и Светлая, Кузя, Устин и Илона. Подобные события происходят не каждый день, поэтому все участники-люди были немного напряжены и готовы к любому развитию событий. К счастью, все прошло по плану, - комментирует Виктор Кузьменко, директор МРОО «Центр «Тигр».

Тигрица Светлая с тигрятами в заказнике Журавлиный. Декабрь 2019 года.

ВЫБОР ИМЕНИ

Сначала сотрудники Центра «Амурский тигр» и радио «Комсомольская правда» собирали варианты имени для тигренка. Для этого запустили опрос в соцсетях. Пользователи активно включились d процесс, от них поступило больше 500 комментариев. Из них отобрали 230 уникальных вариантов имени. Потом отобрали те, что уже используются, а также шутливые, похожие друг на друга, похожие на клички собак, большую часть человеческих имен, схожих по смыслу, но с различным написанием. Осталось 30 плюс два варианта: Звонкий и Громкий, по названию ключей, где родился тигренок - предложили в охотнадзоре Еврейской автономной области.

Среди предложенных имен остались Альтаир, Барон, Биджан, Борисыч, Босс, Владимир, Геркулес, Грозный, Гром, Громкий, Джамал, Звонкий, Зевс, Красавчик, Марк, Морис, Одиссей, Олег, Перун, Плотва, Раджа, Рык, Сатурн, Свободный, Святобор, Соломон, Тамерлан, Тор, Феликс, Фрэнк, Хинган и Цезарь. Из них во время голосования пользователи выбрали имя Гром. Имя победило вариант «Борисыч», 591 голос против 301.

- Это мощная, «громкая» кличка. Как и имена у людей, клички у животных играют определяющую роль в судьбе, - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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