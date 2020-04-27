В Хабаровске в родительский день въезд на кладбище закроют

На девятый день после Пасхи россияне традиционно отмечают родительский день. Но вековую традицию посещения погостов в этом году придется нарушить. В Комсомольске-на-Амуре городское кладбище полностью закроют для посещений и отменят рейсы общественного транспорта на микрорайон Старт. В Хабаровске к столь однозначному решению не пришли: закрыть Центральное или Матвеевское кладбище полностью - непростая задача.

Ежегодно только Центральное хабаровское кладбище в этот день посещают по сорок-шестьдесят тысяч человек. Но в условиях противостояния распространению коронавирусной инфекции такое количество людей в одном месте может спровоцировать совершенно неконтролируемую вспышку заболевания. Напомню, в Хабаровском крае от осложнений, вызванных COVID-19, уже скончались пять человек.

Между тем в это воскресенье, 26 апреля, на Центральном кладбище уже побывали более 9,5 тысячи человек - цифра заставила понервничать власти города. Мэрия обращается к хабаровчанам: поберегите себя, прибрать могилы можно и позже, а вспомнить ушедших родственников - дома, в семейном кругу.

- Девять с половиной тысяч человек в воскресенье - конечно, в разы меньше, чем в аналогичный день в прошлом году, но в условиях пандемии COVID-19 и введенного в городе режима самоизоляции, - все равно очень много. Очень надеемся, что благоразумие возобладает, и на кладбищах не будет столь людно, - отметил Александр Нимчук, начальник отдела организации деятельности общественных кладбищ городского управления ЖКХ.

Запретить людям вход на кладбища власти не могут, однако вправе ограничить его. Так, дополнительных рейсов по маршрутам общественного транспорта, ведущих к местам захоронений, не будет. Въезд на личном автотранспорте закроют. Разумеется, если на Радоницу назначены похороны, никто организованному проезду препятствовать не будет.

- Напомню, что в соответствии с решением губернатора Хабаровского края все кладбища относятся к общественным местам и территориям, они входят в перечень, рекомендованный к ограничению, поэтому проход туда - крайне нежелателен, а проезд для всех машин - запрещен, - подчеркнул Александр Нимчук. - Пропуска на посещение погостов в Радоницу выдаваться не будут. Есть решение губернатора края, и мы его будем неукоснительно исполнять. И призываем к этому всех жителей города.

Тех же, кто все-таки поедет отмечать родительский день на могилах родных, встретят полицейские. Они постараются отговорить граждан от рискованного решения. Но если и после профилактической беседы люди не повернут обратно домой? Повторюсь, мешать полиция не станет. Для самых настойчивых мэрия организует дополнительные мусорные контейнеры и восемь добавочных туалетов, подвезет запас технической воды. На Центральном и Матвеевском кладбище будут дежурить кареты скорой помощи.

И все же не стоит упорствовать, искушая судьбу. Память хранится в сердце. Подумайте, что важнее: покрашенная оградка на могиле или ваше здоровье и здоровье ваших живых близких? Отдать дань уважения ушедшим можно - открыв семейный фотоальбом и усадив рядом детей и внуков, рассказать им о тех, кто так много значил для вас.