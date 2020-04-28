2020-04-28T05:53:44+03:00
Это - Хабаровск!

На улице был вторник...

Прямой эфир 28 апреля на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВАЭдуард ГРИЩУКАгапи ПЕТРОСЯН
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На улице был вторник...На улице был вторник...Фото: Сергей ПЯТКОВ
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Мало встать рано утром, надо еще перестать спать. Просыпайтесь с радио «Комсомольская правда – Хабаровск», и мы обещаем: вам понравится.

Упорство дальневосточных рыбаков, для которых ледоход — не аргумент, не знает предела. Несмотря на то, что со школьных лет нам объясняют, почему выход на лед весной опасен, находятся те, кто игнорирует рекомендации. В этом году уже зафиксировано несколько случаев провалов под лед. О самом важном — о собственной безопасности и правилах поведения на льду поговорили с государственным инспектором отделения ГИМС МЧС России по Хабаровску Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю Николаем Шестовицким.

Николай Шестовицкий, государственный инспектор отделения ГИМС МЧС России по Хабаровску Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краю Фото: Сергей ПЯТКОВ

Николай Шестовицкий, государственный инспектор отделения ГИМС МЧС России по Хабаровску Центра ГИМС МЧС России по Хабаровскому краюФото: Сергей ПЯТКОВ

Православные в России готовятся к Радонице. В этом году она выпадает на 28 апреля. Это день поминовения усопших, который следует на девятые сутки после Пасхи. В этот день принято посещать кладбища, куда приносят крашеные яйца и другие пасхальные блюда. Но в нынешней обстановке власти просят отказаться от посещения церквей и кладбищ. Как соблюсти традиции в условиях пандемии, рассказал Клирик Хабаровской епархии иерей Георгий Ибрагимов.

Георгий Ибрагимов, Клирик Хабаровской епархии иерей Фото: Сергей ПЯТКОВ

Георгий Ибрагимов, Клирик Хабаровской епархии иерейФото: Сергей ПЯТКОВ

Шел второй месяц самоизоляции. Если пустить после этой фразы кадры пустых улиц и сошедших с ума родителей, получится неплохая заставка триллера. Многие оказались не готовы находиться со своими домочадцами круглосуточно, поэтому возрастает количество стрессов и неврозов. Как не сойти с ума находясь 24 часа в сутки вместе и как контролировать свои эмоции, рассказал начальник отдела по педагогическому сопровождению, психолог Александр Галич.

Александр Галич, начальник отдела по педагогическому сопровождению, психолог Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Галич, начальник отдела по педагогическому сопровождению, психологФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 28_04_2020.

Это Хабаровск от 28_04_2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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