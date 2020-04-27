В Хабаровском крае отметили День российского парламентаризма

Двадцать седьмого апреля в России отмечается День российского парламентаризма, в 1906 году в этот день начала работать Государственная дума. Этот первый в отечественной истории демократический институт заложил основы парламентаризма в стране.

ПОВОД ОЦЕНИТЬ СВОЮ РАБОТУ

- Сегодня людей, осуществляющих парламентский процесс, достаточно много. В каждом субъекте РФ есть региональное законодательное собрание, в каждом муниципальном образовании - представительные органы, - отметила Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края. - Парламентаризм является своего рода связкой, способом передачи ожиданий и чаяний народа через депутатов на самый верх. Причем не просто передачи на уровень исполнительной власти, а в самые корни системы государственного управления, в законотворчество - чтобы задачи и проблемы можно было переложить на долгосрочный язык действующих правовых основ, записанных в законах, обязательных к исполнению.

Праздник - это повод оглянуться на сделанное и объективно оценить его эффективность. Если говорить конкретно о Законодательной думе края, то первые полгода работы нового созыва принесли хорошие плоды. За весь период работы VII созыва принято 57 региональных законов. Депутаты вошли в состав многих комиссий при правительстве, что улучшает взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти. Народные избранники вникают во все вопросы, сами анализируют проблемы, изучают опыт других регионов. Не менее активная работа идет и по обращениям граждан.

- Достаточно серьезным и принципиальным шагом парламента считаю принятые законы, направленные на укрепление экономики и экономического потенциала края, том числе по ограничению преференций для горнодобывающего сектора. Было поддержано немало инициатив, касающихся социальной сферы, в том числе по поддержке многодетных семей, которым «продлили» возможность пользоваться льготами до достижения ребенком 22 лет, если он учится очно, - перечислила Ирина Валериевна. - Расширили перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь. В федеральные органы власти направлен целый ряд обращений, в том числе по увеличению финансирования лекарственного обеспечения и стоимости «родовых сертификатов». Готовим предложения по совершенствованию системы финансирования учреждений высшей школы и сферы здравоохранения.

ОСТАВАТЬСЯ НЕРАВНОДУШНЫМИ

Из наиболее социально значимых вспомним закон об ограничении продажи и потребления никотинсодержащей продукции - то есть снюсов и никпаков. Сейчас в работе законопроект об административной ответственности за нарушение ограничений.

Очень оперативно был принят закон о поддержке семей с детьми трех-семи лет. Прорабатываются меры поддержки малого и среднего бизнеса - обстановка меняется быстро, и депутаты держат руку на пульсе, реагируя как на изменения федерального законодательства, так и на потребности МСП. Одна из прорабатываемых мер поддержки - снижение налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения в два раза.

При думе созданы совещательные органы - Совет председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов, общественного совета, Совет молодых депутатов. Все актуальные вопросы обсуждаются с их участием.

В День российского парламентаризма председатель Законодательной думы Хабаровского края пожелала народным избранникам всех уровней оставаться неравнодушными и взаимодействовать в команде, конструктивности, честности и открытости в своей деятельности, чтобы она была полезной для общества и экономики.