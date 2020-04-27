2020-04-27T12:37:06+03:00
Недвижимость

Нацпрограмма в действии: в Хабаровском крае ремонтируют дороги к медицинским учреждениям

Работы выполняются в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Евгения МОЛОТОВА
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Работы идут в две смены и днем и ночьюРаботы идут в две смены и днем и ночьюФото: Евгения МОЛОТОВА
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Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» началась на территории Хабаровского края еще в 2019 году. И по итогам прошлого года в рамках проекта только на территории Хабаровской агломерации отремонтировано 50 дорог, а общая сумма освоенных средств составила около двух с половиной миллиардов рублей. В Комсомольской агломерации привели в порядок 21 улицу, затратив на это полмиллиарда рублей.

САМОИЗОЛЯЦИЯ ПЛАНАМ НЕ ПОМЕХА

Дорожная кампания стартовала в Хабаровске в апреле. В этом году упор в регионе сделан на социальную сферу. Как отметил заместитель руководителя федерального Росавтодора Игорь Костюченко, дороги, ведущие к социальным объектам, в приоритете при формировании очередности проведения ремонтных работ в рамках нацпроекта.

Масштабные работы развернулись на улице Шелеста, где идет полноформатная реконструкция. Следом за ней дорожники вышли и на другие магистрали. Где-то начался ямочный ремонт, где-то принялись расширять проезжую часть. Кроме того, модернизации подвергнется и вся инфраструктура: очистят существующие ливневки или проложат новые (что очень и очень актуально для Хабаровска), заменят или установят вновь освещение, нанесут дорожную разметку, оборудуют трассы светофорами и знаками. Режим самоизоляции на выполнении намеченного не сказался никак.

- Ситуация, связанная с эпидемиологической обстановкой, в целом может повлиять на сроки выполнения работ по причине возможного возникновения перебоев с поставками некоторых материалов, таких, как битум и ПБВ, - подчеркнул заместитель главы краевого минтранса Максим Прохоров. - Однако данная ситуация находится на ежедневном контроле,мы делаем все, чтобы не допустить срыва сроков работ по объектам, проработан соответствующий комплекс мер.

ДОРОГИ ЖИЗНИ

Особой строкой стоят трассы, ведущие к медицинским учреждениям.

- Нужно обеспечить комфортный, безопасный, а главное быстрый подъезд к лечебным учреждениям, так как от скорости оказания помощи зачастую зависят жизни людей, - подчеркнул Игорь Костюченко во время видеоконференции в начале апреля этого года.

К ремонту дорог, ведущих к медучреждениям, приступили с 24 апреля. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровской и Комсомольской агломерациях за 2019-2020 годы должны отремонтировать 21 объект. Десять - в прошлом году, одиннадцать - в этом.

- В апреле работы начаты на четырех объектах в городе Комсомольске-на-Амуре, - поделились в краевом минтрансе. - Это участки дорог по проспекту Победы от улицы Орехова до улицы Культурной, по проспекту Мира от площади Металлургов до Аллеи Труда, по улице Вокзальной от Первостроителей до улицы Дикопольцева и улица Базовая.

Традиционно дорожные работы начались с установлением положительных температур и закончатся глубокой осенью. Как отмечают в минтрансе Хабаровского края, существенную лепту в оперативное начало работ внесло и своевременное проведение аукционов по выбору подрядчиков.

В мае специалисты-дорожники зайдут еще на четыре объекта в краевой столице. Это участок улицы Радищева, ведущий к филиалу городской поликлиники №16, переулок Ульчский, по пути к горбольнице №10, переулок Смены, ведущий к краевой больнице №2, и улица 202-й воздушно-десантной бригады, которая ведет к городской поликлинике №7.

Напомним, помимо капитального ремонта на улице Шелеста в порядок приведут дорожное покрытие на улицах Герасимова, Большой, Салтыкова-Щедрина, Королева, Юности, Ильича, Хабаровской, Нагорной, Кутузова, Герцена, Узловой, Бийской, Арсеньева, Лазо, на проезде Светофорный, по переулку Ульчскому, а также Декабристов, Карла Маркса (на участке от Пушкина до Матвеевского шоссе).

ИСТОЧНИК KP.RU

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