Сотрудники инфекционного госпиталя в Советской Гавани работают в полной изоляции

Как рассказала журналистам главный врач Центральной районной больницы Надежда Толочко, в «красной», самой опасной, зоне госпиталя с 6 апреля по сей день работают 15 сотрудников ЦРБ.

В соответствии со схемой маршрутизации пациентов в Советскую Гавань привозят людей сразу из двух районов – Советско-Гаванского и Ванинского. В поселке региональные власти развернули обсерватор для тех, кто под подозрением на коронавирус и инфекционный госпиталь для тех, у кого диагноз подтвержден.

- Обходимся своими кадрами. У нас там работают врачи разных специальностей – хирург, анестезиолог, терапевт, гинеколог и другие. Потому, если что случится, мы готовы ко всему. На 16 апреля в Советско-Гаванском районе подтверждено девять случаев коронавируса, еще четыре человека госпитализированы с подозрением на COVID-19, - рассказала Надежда Толочко.

Для отдыха врачей и медсестёр оборудованы жилые помещения, а связь с внешним миром только по телефону и интернету. Там создали все необходимые условия для проживания специалистов, однако долго быть далеко от своей семьи психологически тяжело. Но это долг врачей, все они прекрасно понимают серьезность ситуации и не жалуются. Надежда Толочко подчеркнула, что главная задача – обеспечить безопасность медработникам. Защита осуществляется в соответствии с регламентом – комбинезоны, маски, перчатки, бахилы. Все это в госпитале есть в достаточном количестве.

Находясь на «казарменном положении», врачи инфекционного госпиталя поддерживают постоянную связь с другими специалистами, с краевым Минздравом, консультируются по разным вопросам.

К зарплате за апрель сотрудники учреждения, задействованные в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, получат дополнительные выплаты из федерального бюджета, о которых говорил президент России Владимир Путин 8 апреля в своем выступлении на совещании с главами регионов. Он распорядился установить с апреля на три месяца ежемесячную выплату медицинским работникам за особые условия труда и повышенную нагрузку в условиях пандемии COVID-19 от 25 тысяч до 80 тысяч рублей.

«Средства из федерального бюджета на эти цели – более 10 млрд рублей – выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек», - подчеркнул Владимир Путин.