В Комсомольске-на-Амуре беременная женщина оказалась больна коронавирусом

Как сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре, коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у молодой беременной женщины в родильном отделении городской больницы №7. Женщина - жительница Комсомольска, но в марте вместе с семьей побывала в одной из стран ближнего зарубежья, а когда вернулась села на самоизоляцию, в то же время у нее взяли первую пробу на COVID-19. Тогда анализ оказался отрицательным. Недавно у нее возникла необходимость посетить родильное отделение, и вот тут-то выяснилось, что беременная инфицирована.

- При поступлении в родильное отделение больницы №7 у нее был вновь взят анализ на коронавирус, он оказался положительным, - рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре. - Медицинским персоналом больницы были предприняты все необходимые меры, женщина переведена в инфекционный госпиталь, открытый на базе больницы №2. Родильное отделение закрыто для приема новых рожениц и работает только на выписку. Пациенты, находившиеся в контакте с заразившейся, а таковых пять человек, помещены на карантин. В учреждении проведена дезинфекция.

По данным горздрава, сейчас в инфекционном госпитале Города юности с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся два жителя Комсомольска-на-Амуре и один человек из поселка Высокогорное.

У жителей города возникает вопрос - после закрытия этого родильного отделения куда теперь будут направлять других беременных женщин?

- Родильное отделение больницы №7 - это не единственное место, где принимают рожениц, в Комсомольске у нас есть еще два родильных дома, - рассказал Иван Лаврентьев, руководитель пресс-службы администрации города. - Кроме всего прочего, сейчас администрация больницы №7 рассматривает возможность размещения дополнительных коек на территории самой больницы, только в других помещениях. Что касается беременной женщины, у которой выявлен COVID-19, то она находится сейчас в инфекционном госпитале, который развернут на базе городской больницы №2. Ей до родов еще далеко, она на ранних сроках. Что касается женщин, которые были с ней в контакте, то они сейчас находятся на карантине внутри самого родильного отделения больницы №7, и, собственно говоря, они там и будут находиться, женщин никуда перевозить не будут, тем более что анализы у них взяты, но пока не определено - есть ли у них вирус.

Также отметим, что в Комсомольске-на-Амуре полиция и другие правоохранительные органы продолжают проводить рейды по выявлению предприятий и учреждений торговли и общественного питания, которые обязаны были приостановить работу, но не сделали этого. На владельцев таких предприятий составляются протоколы.