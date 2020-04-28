Биробиджанцы проигнорировали «кладбищенский запрет»

Родительский день (Радоница) в этом году выпал на 28 апреля. Незадолго до этой даты главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов и архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем призвали жителей Еврейской автономии (в том числе биробиджанцев) отказаться от посещения кладбища из-за распространения коронавируса и необходимости соблюдать режим самоизоляции. Но не все местные жители, как выяснил корреспондент «КП» - Хабаровск» вняли разумным доводам.

ПОГОДА НЕ ПОДКАЧАЛА

Пассажиры рейсовых автобусов выходили на автобусной остановке «Поворот» (в районе улицы Советской) и шли по проселочной дороге к скорбному месту. На перекресте был выставлен пост ГИБДД - стражи порядка следили, чтобы ни один автомобилист не нарушил запрет и не поехал в сторону кладбища. Прохожих пропускали беспрепятственно. По сравнению с прошлогодней Радоницей, число посетителей сократилось в разы - многие горожане все-таки решили остаться дома...

Пассажиры рейсовых автобусов выходили на автобусной остановке «Поворот»Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

- У меня здесь родители похоронены. Хотел выбраться в воскресенье на кладбище, но неважно себя чувствовал. Сегодня решил навестить своих, навести порядок на могилках. Погодка не подкачала, хотя вчера было дождливо. Побуду с часок и вернусь домой, - поделился своими впечатлениями биробиджанский пенсионер Геннадий Николаевич.

На обочине проселочной дороги, чья протяженность - около километра, торговали искусственными цветами, венками и другими принадлежностями, которые пригодятся при посещении кладбища. Тут же стояли припаркованные микрогрузовики с перечнем оказываемых ритуальных услуг. Кто-то подходил ближе, фотографировал на гаджеты полезную информацию.

Волонтеры раздавали маски - по одной на братаФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

БЕЗОПАСНОСТЬ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Перед входом на территорию кладбища волонтеры раздавали медицинские маски всем желающим. К ним охотно подходили посетители. Одна бабушка попросила индивидуальные средства защиты «на целый взвод», который отстал по дороге, но волонтеры пояснили, что каждому гражданину вручается не более одной маски.

Желающие могли также помыть руки в бочке, установленной возле местной часовни. Завершив «водные процедуры», посетители разбредались по внушительной территории городского кладбища.

Возле часовни можно было вымыть рукиФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Некоторые почитатели традиций принесли все необходимое с собой. Достигнув нужной могилы, граждане доставали принесенную с собой провизию, напитки и поминали усопших родственников. Также горожане навели порядок на могилах, очистив их от листьев, веток и другого мусора.