Легендарную пушку-гаубицу, спасенную от переплавки, привезли из Москвы в Хабаровский край

История одного предмета может пролить свет на события, произошедшие десятилетия назад. Яркий тому пример - легендарная пушка-гаубица, которую фронтовики ласково прозвали «Емеля». Она крушила артбатареи, инженерные сооружения и бронетехнику противника. Снаряды только одной такой батареи в буквальном смысле превращали в пыль оборонительные рубежи врага.

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИСТАНИЩЕ «ЕМЕЛИ»

«Емеля» спасал жизни советских бойцов. Артиллеристы в шутку говорили про него: «Мели, Емеля! Твое время!». Смертоносное орудие работало исправно, приближая День Победы. Это чудо военной техники некогда разработал талантливый конструктор-оружейник Федор Петров. Калибр пушки 152 миллиметра, масса снаряда - до 50 килограммов, максимальная дальность - 20 500 метров, эффективная дальность - до 17 230 метров, расчет - девять человек, масса в походном положении - восемь тонн.

- В годы войны «Емеля» охранял дальневосточные рубежи. Потом его увезли на запад, а после вернули на Дальний Восток из-за боев с Японией. После окончания боевых действий орудие отправили в Москву на переплавку, но каким-то чудом пушка-гаубица избежала этой участи. Однако ее успели распилить, - рассказали в администрации Верхнебуреинского района.

Свое последнее пристанище она обрела в Верхнебуреинском районе, где добывали молибден, необходимый для производства техники Красной армии. К слову, «военный металл» в годы Великой Отечественной войны добывали только в Верхнебуреинском районе. На прошлой неделе, 25 апреля, «Емелю» установили в мемориальном комплексе «Последняя атака». Монументу присвоили название «Орудие Победы». До этого момента судьба орудия буквально висела на волоске. Его собирались переплавить, однако стараниями неравнодушных граждан ситуацию удалось изменить.

В ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО НИКОГДА НЕ ПРИДЕТ

Во время открытия монумента отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ургальских шахтеров - потомков шахтеров Умальты - за патриотизм и любовь к малой родине. Также отметили старания руководства компании «Ургалуголь» в поиске, установке и реставрации уникального военного музейного экспоната. С их же помощью удалось построить площади, создать новый облик мемориала «Последняя атака».

- Новый памятник - это символ тяжелого труда верхнебуреинцев, внесших вклад в общую Победу в 1941-1945 годах. Именно шахтеры Умальтинского молибденового рудника своим героическим трудом «ковали» победу в глубоком тылу, добывая молибден, из которого производили стволы орудий и бронебойные снаряды, броню танков и кораблей, - сказал Алексей Маслов, глава Верхнебуреинского района в своем приветственном слове.

гости мероприятия и местные жители принесли к «Орудию Победы» живые цветы в память о тех, кто уже не придет никогда ФОТО: Администрация Верхнебуреинского района

На церемонии открытия памятника, после разрезания красной ленточки, объявили минуту молчания. Потом гости мероприятия и местные жители принесли к «Орудию Победы» живые цветы в память о тех, кто уже не придет никогда.

- В сотрудничестве с представителями учреждений по сохранению археологического и культурно - исторического наследия страны, работники АО «Ургалуголь» нашли демилитаризированную пушку в Москве и доставили в Чегдомын, - рассказал Александр Добровольский, генеральный директор АО «Ургалуголь». - Пушка-гаубица «Емеля» - это подарок шахтеров Ургала ветеранам, жителям Верхнебуреинского района к 75-ой годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне.