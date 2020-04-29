2020-04-29T04:26:30+03:00
Спорт

Хабаровский «Амур» подписал новый контракт с защитником Никитой Александровым

Об этом в социальных сетях сообщает хоккейный агент защитника
Борис КОКУРИН
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Хабаровский «Амур» подписал новый контракт с защитником Никитой АлександровымХабаровский «Амур» подписал новый контракт с защитником Никитой АлександровымФото: пресс-служба ХК "Амур"
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Как пишет в своем «Твиттере» хоккейный агент Алексей Дементьев, руководство хабаровского «Амура» подписало новый контракт, рассчитанный на два сезона с защитником Никитой Александровым. В прошедшем сезоне 20-летний спортсмен провел за основную хабаровскую команду 17 матчей, к сожалению, не набрав ни одного очка. Клуб пока никак не комментирует эту новость.

Никита Александров родился 18 мая 1999 года в Кургане. Начинал заниматься хоккеем в курганском «Зауралье» и тюменском «Газовике», после чего переехал в Москву, где играл за юношеские команды «Динамо». Защитник. Рост игрока - 200 см, вес - 101 кг, хват клюшки - правый.

Помимо этого, клуб сделал квалификационное предложение о продлении контракта семи хоккеистам: нападающим Никите Язькову (6 очков (1+5), Данилу Файзуллину (17 очков (4+13), Игорю Руденкову (26 очков (13+13), Артуру Гиздатуллину, защитникам Никите Камалову (7 очков (2+5) и Павлу Медведеву. Так же, предложение получил игрок системы «Амура», капитан хабаровской «молодежки» - Александр Гопиенко.

- Квалификационное предложение делается прежним клубом игрокам, у которых истекают сроки контрактов и которые не достигли 29 лет, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур». - Если игрок принимает предложение, контракт с ним продлевается, как правило, на два года. В случае если до 30 апреля хоккеист не принял предложение, то он приобретает статус «Ограниченно свободный агент» и имеет право в срок до 31 мая принять контрактное предложение другого клуба. Если прежний клуб в семидневный срок после предъявления игроком контрактного предложения другого клуба не повторит это предложение, то игрок переходит в новый клуб, а прежнему выплачивается денежная компенсация.

Напомним что сейчас в хоккейном клубе «Амур» идет комплектование команды на следующий сезон. Ранее руководство команды заявляло что хочет сохранить и тренерский штаб, и игровой состав, неплохо отыгравший в прошедшем чемпионате КХЛ. В «Амуре» уже продлены контракты с главным тренером «тигров» Александром Гулявцевым. Также карьеру в клубе продолжат тренер по работе с нападающими Павел Торгаев и тренер защитников Александр Юдин. В Хабаровске остаются наставник вратарей Олег Филимонов, видеотренер Станислав Басов и тренер по физической подготовке Денис Богданов.

Что касается игроков, хабаровская команда подписала новые соглашения с защитниками: Никитой Александровым, Валерием Васильевым и Максимом Игнатовичем, нападающими: Артуром Болтановым, Игорем Величкиным, Кириллом Рассказовым, Артемом Железковым, Денисом Голубевым и Александром Кузнецовым. Также в клубе опровергли слух что братья Ушенины уходят в «Автомобилист», и заверили, что приложат все усилия, чтобы хоккеисты остались в «Амуре».

ИСТОЧНИК KP.RU

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