Юрий Трутнев: «В Хабаровском крае нужно ужесточить режим самоизоляции»

Вечером 28 апреля президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором подчеркнул, что говорить о решительной победе над коронавирусной инфекцией нового типа преждевременно. Как следствие - режим «нерабочих» рабочих дней на всей территории нашей страны указом главы государства продлен до 11 мая.

В Хабаровском крае ситуация с распространением COVID-19 также продолжает оставаться напряженной. Так, по состоянию на вечер 28 апреля на территории региона выявлено 28 новых случаев заболевания, а общее количество заболевших составило 467 человек.

НАДО БЫ ПОСТРОЖЕ

Вопросы противодействия пандемии обсуждали и на совещании у полпреда по ДФО Юрия Трутнева. Вице-премьер остался недоволен деятельностью губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в части принятия мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа. В числе прочего критике подверглось и решение об открытии с 10 апреля парикмахерских и салонов красоты.

- Есть корреляция между эффективностью принимаемых ограничительных мер и скоростью распространения коронавирусной инфекции. И по мягкости мер, и по росту заболеваемости лидируют два региона - Хабаровский край и Приморье. Наверное, работа салонов красоты необязательна, - заметил вице-премьер.

Не остался без внимания и стабильно высокий индекс самоизоляции в нашем регионе, по состоянию на 29 апреля он составил 1,9. По мнению Юрия Трутнева, это свидетельствует о недостаточном уровне информирования населения.

- Режим самоизоляции не нравится никому. Ни у кого нет желания сидеть дома. Надо вести большую разъяснительную работу, объяснять людям, что речь идет об их здоровье и жизни, - подчеркнул он.

На том же совещании был анонсирован и новый комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса. Так, по словам полпреда, возможно предоставление фондам поддержки предпринимательства на всей территории ДФО более трехсот миллионов рублей на докапитализацию. А в качестве средств оптимизации региональных бюджетов предложено сократить 10% «неэффективных чиновников».

ПУСТЬ БУДЕТ ВЫСЛУШАНА И ДРУГАЯ СТОРОНА

Идеи Юрия Трутнева способны вызвать уважение. Уже ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что экономика страны находится в глубоком кризисе. Экономисты и политологи наперебой предрекают крушение целого ряда сегментов, и в первую очередь именно в сфере обслуживания. Безусловно, глупо подозревать полпреда ДФО в некомпетентности, однако критика действий губернаторов двух дальневосточных регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты представляется несколько однобокой. Такое решение свидетельствует скорее о желании оказать реальную поддержку части сегмента сферы обслуживания, нежели о пренебрежении режимом самоизоляции.

- Знаю, что мнения тут разделятся. Кто-то скажет, что нужно закрыть все без исключения, оставив только аптеки и продуктовые, - прокомментировал свое решение Сергей Фургал. - Но я хочу, чтобы вы понимали - сегодня нам нужно думать и о будущем. О том, как не оставить многие семьи без средств к существованию, которые им обеспечивает дело. Ваше же дело - пользоваться их услугами или временно воздержаться.

Кстати, помимо парикмахерских и массажных салонов работу с 10 апреля возобновили и автосервисы, и МФЦ, и частные детские сады.

Что же до сокращения аппарата, то здесь Хабаровский край, что называется, впереди планеты всей. Поскольку именно оптимизацией системы управления Фургал занялся в первую очередь. Так, только за первый месяц исполнения своих полномочий он в два раза сократил штат собственных замов, и в дальнейшем эта тенденция сохранилась.

Делать выводы о том, насколько эффективно работают те или иные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, по мнению специалистов, пока преждевременно. Эксперты сходятся во мнении, что до конца пандемии еще далеко. Пока можно с большой долей вероятности утверждать только, что краевые власти балансируют между реальной поддержкой предпринимателей (читай - и их наемных работников) и противодействием распространению COVID-19. Насколько удачна выбранная стратегия? Время покажет.