Работа на благо народа

Распространение коронавирусной инфекции несет за собой не только угрозу здоровью нации, но и создает значительные экономические препятствия для развития бизнеса. В связи с этим на федеральном уровне уже принимаются отдельные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Что это за меры, как они реализуются в нашем регионе и кто может рассчитывать на поддержку, рассказал депутат Городской Думы Денис Куратов.

Также обсудили такое явление как Территориальное общественное самоуправление, которое является одной из форм осуществления народом России своей власти. Цель ТОС – решение проблем и вопросов местного значения, благоустройство, повышение уровня и качества жизни населения на своей территории. Как рассказал Денис Алексеевич, ТОС основывается на принципах законности, подконтрольности органов территориального общественного самоуправления населению и добровольности участия граждан. Сколько органов ТОС уже существует в Хабаровске и в каких районах их создание проблематично, слушайте в нашем подкасте.

Денис Куратов, депутат Городской ДумыФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 29_04_2020.