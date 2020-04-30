Четверг у нас не рыбный

Если среда - маленькая пятница, почему бы четвергу не стать хотя б немножко субботой? Радио «Комсомольская правда — Хабаровск» не может поменять дни недели местами, зато может поднять настроение, как в выходные.

30 апреля в России ежегодно отмечается День пожарной охраны. Профессиональных пожарных зачастую поздравляют не только начальство и коллеги, но и простые люди, чьи дома, имущество, здоровье и жизни были спасены этими героическими людьми. А несколько недель назад в Хабаровском крае был открыт пожароопасный сезон, и по заключениям экспертов, две трети возгораний случаются по вине населения. Чтобы хотя бы в праздник уменьшить пожарным количество работы, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому и Краснофлотскому районам Хабаровска Олег Горб рассказал о правилах безопасности на дачных участках.

Олег Горб, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому и Краснофлотскому районам ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Коронавирус повлиял не только на физическое здоровье людей, но и на их финансовое благополучие. Многим стало трудно гасить кредиты. Чтобы не оказаться в долговой яме, можно обратиться за реструктуризацией кредита или запросить кредитные каникулы. Как это сделать, рассказал Заместитель управляющего отделением Хабаровск Дальневосточного главного управления Банка России, Наталья Вьюгина.

Близится 1 мая – день, которого ждут все дачники. В этом году «дачная» навигация из-за распространения коронавирусной инфекции затруднена. Общественный транспорт пустят, но ежедневным он не будет. Как дачникам добираться до своих участков без ущерба для здоровья, рассказала председатель межрайонного союза садоводов Наталья Митина.

Наталья Митина, председатель межрайонного союза садоводовФото: Сергей ПЯТКОВ

Месяц назад радио «Комсомольская правда – Хабаровск» совместно с МТС запустили в соцсетях проект #buddomasmts_khv. Все это время вы могли почерпнуть идеи для домашнего времяпрепровождения и поделиться своими. Предложения были самые разные: скалолазание на кухне, тренировки, кулинария, садоводство, ремонт. И теперь нам предстоит непростая работа – выбрать лучших. Самые необычные идеи и призы обсудили с пресс-секретарем ПАО «МТС» в Хабаровском крае Анной Романовой.

Анна Романова. пресс-секретарь ПАО «МТС» в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

За два месяца пандемии культура доказала, что способна оказывать благотворное влияние на эмоциональное состояние людей. Ради вашего споойствия и работает проект #культуранадом, и этим утром артист театра «Триада» Василий Прасков и артистка Хабаровского музыкального театра, педагог и координатор благотворительного проекта «Белый Пароход» Василиса Серова исполнили песни из отечественных фильмов и мультиков, рассказали о своем необычном знакомстве и новых проектах

Василий Прасков, артист театра «Триада» и Василиса Серова, артистка Хабаровского музыкального театра, педагог и координатор благотворительного проекта «Белый Пароход»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 30_04_2020.