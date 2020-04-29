2020-04-29T11:33:01+03:00
Политика

Когда состоится парад самолетов 9 мая 2020 года и где он будет в Хабаровске

В небе над Хабаровском можно будет увидеть 21 боевой самолет и 9 вертолетов [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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Когда состоится парад самолетов 9 мая 2020 года и где он будет в ХабаровскеКогда состоится парад самолетов 9 мая 2020 года и где он будет в ХабаровскеФото: Борис КОКУРИН
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С начала недели практически все жители Хабаровска не могли не обратить внимание что по утрам над их головами рвут мощными двигателями свежий весенний воздух боевые самолеты. Во всю идет репетиция воздушного парада Победы, который в этом году, обещают в Восточном военном округе, будет уникальным. Начнется парад самолетов 9 мая 2020 года в 11 часов. Боевые вертолеты и самолеты пройдут над Хабаровском и не только.

Когда состоится парад самолетов 9 мая 2020 года и где он будет в Хабаровске Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Когда состоится парад самолетов 9 мая 2020 года и где он будет в ХабаровскеФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

- В Хабаровске на воздушном параде будут использованы 21 самолет и 9 вертолетов, - рассказывает Андрей Степанов, заместитель начальника Военно-политического управления Восточного военного округа. – Все летчики, которые будут пилотировать авиационную технику имеют боевой опыт, все летчики первого класса. Все они были отобраны из большого количества пилотов – они действительно самые-самые лучшие. Вообще же на территории нашего округа от Байкала до Чукотки воздушный парады состоятся в 14 городах с участием 105 воздушных судов. У нас впервые проводятся такие масштабные мероприятия. Даже Якутск увидит свой воздушный парад.

Когда состоится парад самолетов 9 мая 2020 года и где он будет в Хабаровске Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Когда состоится парад самолетов 9 мая 2020 года и где он будет в ХабаровскеФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Естественно все будет зависеть от погоды на 9 мая, но военные уверяют что постараются пролететь даже в не очень благоприятных погодных условиях. Кроме того несмотря на то что торжественная наземная часть с массовым пребыванием людей из-за коронавируса отменена, но по улицам городов которые находятся на территории Восточного военного округа на специально декорированных автомобилях пройдут агитационные бригады – всего только в Хабаровске их будет работать около 80, а ко всем памятникам и монументам будут возложены цветы и гирлянды тем самым военные отдадут долг памяти тем кто отдал жизнь за Победу.

Репетиция парада самолетов на 9 мая 2020 года.Борис КОКУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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