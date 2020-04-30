Антикоронавирусную работу УФСИН жестко раскритиковали в ЕАО

Антикоронавирусную работу раскритиковали в УФСИН в ЕАО. На сегодняшний день более 40 человек, имеющих отношение к этой структуре, заражены COVID-19. Среди пациентов личный состав и заключенные из Биробиджанской воспитательной колонии и ФКУ ЛИУ-2 в Бире.

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В связи с угрозой распространения коронавируса в исправительных учреждениях проводят усиленный медицинский контроль. В УФСИН работает группа из Центрального аппарата и врач-инфекционист. Специалисты побывали в Биробиджанской воспитательной колонии, пообщались с несовершеннолетними. Также они привезли дополнительные медикаменты. В колониях установили восемь кислородных подушек, два концентратора по пять литров с разведением на четыре койки.

Согласно действующим правилам, за 20 дней до выхода таких людей помещают на обсервацию, а информацию о них передают в Роспотребнадзор. Однако руководитель областного Управления Роспотребнадзора Павел Копылов отмечает, что из УФСИН поступает недостаточная информация.

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

Сейчас решают, как поступать с теми, кто освобождается из мест лишения свободы. В качестве иллюстрации проблемы привели пример.

- Мы задержали человека на посту в Бире и не знаем, что с ним делать. У него билеты до Улан-Удэ. Но нет никакой информации, в каком отделении ЛИУ-2 он находился. Списки неинформативные. Сейчас будем принимать решение о том, чтобы поместить его в обсервацию. Потом встанет вопрос с приобретением новых билетов, - недоумевает главный санитарный врач ЕАО.

Этот и другие прецеденты могут случаться, потому что списки освобождающихся в УФСИН предоставляют без эпиданамнеза, без указания контактных лиц, информации о прохождении обсервации. Врио главы региона Ростислав Гольдштейн выразил по этому поводу свое мнение.

- Мы договариваемся с УФСИН на заседании оперативного штаба об одном, потом выходим из здания, - и все происходит с точностью до наоборот. Виталий Петрович, наведите порядок, разберитесь со своими подчиненными, - призвал Ростислав Гольдштейн.

Отметим также, что прокуратура со своей стороны напомнила сотрудникам УФСИН, как работать с документами. Прокурор Еврейской автономии Заурбек Джанхотов отметил, что по предварительным результатам проверки в колониях обнаружили существенные нарушения.

- Создается впечатление, что нет руководства у нашего УФСИН. Мы говорим одно, а кто-то принимает самостоятельные решения. Либо до них не доводят то, о чем мы с вами говорим, либо они ваши приказы не исполняют. Двое заболевших по непонятным причинам оказались в Биробиджане. Я сделаю все возможное, чтобы привлечь их к уголовной ответственности, - сказал Заурбек Джанхотов.

Пока участники оперштаба решают, как выходить из сложившейся ситуации. Всего на территории области зарегистрировали 118 случаев заражения. Информация размещена на сайте Стопкоронавирус.рф по данным на вечер 29 апреля.