Димасик и Игорек оккупировали балкон в Хабаровске

От редакции: самоизоляция - время, когда приходится дни и ночи проводить дома, в четырех стенах, и тогда начинаешь замечать многое, на что раньше совершенно не обращал внимания. История, изложенная ниже, не выдумка, и она еще далеко не завершена.

ГОЛУБЦЫ - МОЛОДЦЫ

История про Димасика и Игорька началась больше месяца назад. Или даже еще раньше: осенью молодая хабаровчанка решила снять отдельную квартиру и нашла такую на окраине города. Собственное жилье обошлось недорого, может быть, из-за того, что хозяева начали там делать ремонт, но до конца не доделали. В частности, руки не дошли до балкона: туда свалили оставшиеся материалы и что называется «забыли на зиму». Балкон открытый, хоть и зарешеченный, и квартиросъемщице особо не нужен.

Может быть, поэтому особого внимания на то, что там творится, она не обращала. Прошла зима, снег растаял, и в марте, к своему удивлению, девушка обнаружила на части жилплощади странную активность.

Димасик и Игорек оккупировали балкон в ХабаровскеФото: Предоставлено героем публикации

- Туда постоянно прилетали голуби, - рассказывает Валерия. - Потом я заметила, что одна птица не улетает вместе со всеми. Сидит себе и сидит, только пугается, когда видит меня в окне. Поначалу я решила, что она какая-то больная или у нее крыло сломано, даже подумала, что умрет скоро, и пожалела. Выходить туда как-то не хотелось, птица сильно переживала, когда я открывала дверь, но все равно с места не сходила.

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ

Потом девушка заметила, что этот «больной» голубь из строительного мусора, наваленного рядом, начал делать себе что-то вроде лежанки. Даже удивилась - надо же, какой хитрый.

- Тридцатого марта голубь совсем оклемался и стал ходить по балкону, громко крича и скандаля с остальными птицами, - продолжает рассказ Валерия. - Потом я заметила, что к нему чаще других прилетает еще один голубь, размером побольше. Причем с какими-то гостинцами. Они о чем-то ворковали, потом его друг улетал, чтобы вернуться на следующий день. И вдруг оказалось, что на моем балконе живет не голубь, а голубка. Выяснилось это после того, как она достроила свою лежанку, при ближайшем рассмотрении оказавшуюся гнездом. А в гнезде лежали три небольших яйца. Сказать, что я удивилась - ничего не сказать. Вот такого поворота точно не ожидала, как и моя кошка, которую я на время взяла у родителей.

Кошку пришлось экстренно возвращать назад, нервы у животного были на пределе. Между тем жизнь, внезапно зародившаяся на чужом балконе, продолжала свое не всегда ровное течение.

- Десятое апреля. Ночью был сильный ветер, и одно яйцо укатилось, - пишет в дневнике орнитолога-любителя Валерия. - Утром я вышла посмотреть, все ли в порядке, голубица испугалась и улетела. Яйцо я положила на место - в гнездо. Птица вернулась, а вечером ее навестил отец семейства. Он начал греть их вместе с голубкой, но утром его уже не было. Ненадежный парень! Как говорит минздрав: «Сидите дома - дома интересно». С этим теперь не поспоришь.

Вернувшееся в семью яйцо, кстати, мать не приняла, действуя по веками проверенному принципу: из гнезда долой - из сердца вон. Впрочем, Валерия все время продолжала его подкладывать нерадивой мамаше. Пока в один прекрасный, или не очень, день яйцо куда-то не исчезло. Видимо, «ненадежный парень» прилетел и решил проблему с ненужным семье «подкладышем».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/776238" frameborder="0"></iframe> Птенцы на балконе.Видео предоставлено героем публикации

БАЛКОН - КОСМОДРОМ

- Двенадцатое апреля, День космонавтики! - продолжает наблюдения Валерия. - И то, что творится на балконе, почти космос. Еще вчера это были яйца, а теперь два облезлых голубенка. Я в шоке, мамаша в шоке, отец прилетел и тут же улетел обратно. Шок и трепет на отдельно взятом балконе.

В конце концов мамаша смирилась с неизбежным и вновь начала греть потомство - в Хабаровске как раз подморозило.

Димасик и Игорек оккупировали балкон в ХабаровскеФото: Предоставлено героем публикации

- Птенчики похожи на утят. Они почти все время спят и только иногда машут крыльями. Как только начнут летать - выселю с балкона. Взрослые уже, пусть ищут себе другое социальное дупло, - описывает ситуацию девушка.

Прошло две недели. Когда-то облезлые утята теперь, по наблюдению орнитолога поневоле, больше напоминают коней, если судить по шуму, который они производят, и наглости, с которой себя ведут. Птицы, их, кстати, хозяйка назвала Димасик и Игорек, явно решили, что балкон - это их частная собственность, и, судя по всему, задумали там обосноваться надолго.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/776239" frameborder="0"></iframe> Голуби подросли.Видео предоставлено героем публикации

«Комсомолка» и хозяйка балкона продолжают следить за развитием ситуации. У кого еще какие интересные вещи произошли во время самоизоляции? Пишите, может быть, минздрав действительно прав: сидеть дома не так скучно, как кажется?

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