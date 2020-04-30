«Бессмертный полк» в режиме онлайн на «КП» - Хабаровск»

Народная акция памяти «Бессмертный полк» успела стать традицией во многих семьях Хабаровского края. В 2020 году в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой парад Победы в Хабаровском крае впервые перенесен. Вместе с ним перенесена и дата проведения «Бессмертного полка».

Редакция «КП» - Хабаровск» приглашает поддержать народное шествие, посвященное 75-ой годовщине Великой Победы, не нарушая при этом режима самоизоляции. В период с 8 по 10 мая 2020 года на сайте «КП» - Хабаровск» «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн.

Принять участие в акции легко. Присылайте фото ваших победителей размером не менее 1 Мб на адрес электронной почты evgeniya.molotova@phkp.ru до 5 мая. Не забудьте указать фамилию, имя и отчество, а также годы жизни. В теме письма укажите «Акция «Бессмертный полк». Можно указать воинское звание, боевые награды, род войск, дать краткую биографическую справку объемом до трехсот символов. Обязательно укажите свой телефон для связи. Обращаем внимание на то, что ответственность за достоверность предоставленных сведений несет отправитель.