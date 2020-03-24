Выставка, посвященная «Восточной Джоконде», прошла в Хабаровске

Русская поэтесса и танцовщица первой волны эмиграции Ларисса Андерсен (1911 - 2012) прожила удивительную, яркую жизнь. Родившись в Хабаровске, она с семьей переехала во Владивосток, а в 1922 году, когда догорала Гражданская война, отец, русский офицер, решил увезти своих близких в Китай. Там и началась яркая жизнь «восточной Джоконды», которой восхищались Александр Вертинский, Георгий Гранин, Святослав Рерих.

Яркая, артистичная, светлая - такой ее запомнили современникиФото: Егор Костюченко

Уникальную выставку «Ларисса Андресен. Восточная Джоконда» хабаровчанам удалось увидеть благодаря журналисту из Владивостока. Здесь собрали сценические костюмы, которые Ларисса сама придумывала для своих танцевальных номеров, фотографии, автографы. Все это не просто бездушно висит в застекленных витринах - нет, ты будто «заходишь» в жизнь поэтессы. Вот качели, которые построил для нее отец, вот кресло-качалка, которая, кажется, еще чуть-чуть шевелится, вот граммофон, подарок Вертинского. И над всем этим летит через время чарующий женский голос - сама Ларисса рассказывает нам о своей жизни в эмиграции.

Оригинальные экспонаты, благодаря которым мы можем не только увидеть, но и ощутить атмосферу жизни поэтессы, представленные в музее, были доверены Тамарой Николаевной Колибировой, подругой и хранительницей наследия Лариссы Андерсен.