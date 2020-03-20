Выставка «Последний рыцарь театра» прошла в Гродековском музее

В Гродековском музее прошла экспозиция, посвященная 90-летию Мирослава Матвеевича Кацеля, Народного артиста России, отдавшего более 40 лет Хабаровскому краевому театру драмы. В выставку вошли фотографии из фонда музея, переданные из различных источников и коллекции друзей, коллег - Народных артистов.

Театр для Мирослава Матвеевича стал делом всей его жизни. Интересный рассказчик, человек с чувством юмора - именно так характеризуют его знакомые, коллеги, друзья, при том, что биография его была весьма драматична. Когда еще он был ребенком, его отца арестовали и сразу расстреляли, а самого Мирослава отправили в лагерь «детей врагов народа». Впоследствии его «выкупила» оттуда бабушка, и они прожили 12 лет в Москве.

Клеймо сына врага народа мешало ему всю жизнь, из-за этого он даже не смог получить золотую медаль в школе. Позже поступил сразу в три театральных вуза, выбрал Щепкинское, потому что, как говорит он сам: «Именно там студенты учатся прямо на сцене».

Коллеги по цеху говорили, что работать с Мирославом Матвеевичем было удовольствием. Фото: Гродековский музей

После окончания университета решил вернуться на Дальний Восток, душа его скучала по родным краям, также он хотел узнать о судьбе отца. В 1952 году он приехал в Комсомольск-на-Амуре. Мирослав Матвеевич говорил о нем, как о городе юности в прямом смысле слова: там была молодая режиссура, молодые актеры, художники-постановщики. Почти девять лет он проработал в театре, а в 1961 году пришел в Хабаровский театр драмы.

И в Комсомольске, и в Хабаровске Мирослав Кацель был очень востребованным специалистом, его таланту могли позавидовать многие, ведь он мог сыграть любую роль. Яркий человек, озарявший все вокруг себя. Светлана Царик в воспоминаниях о нем писала: «Он заряжал своей энергией, рядом с ним работать было одно удовольствие».

Среди актерских работ самыми культовыми стали: «Черный человек», где он очень точно сыграл Сталина, «Укрощение строптивой», «Игра в джин», «1963», «Утешитель вдов», «Мораль пани Дульской», «Мамаша Кураж», «Семья Плахова», «Физики и лирики», «Я - бедный Сосо Джугашвили», «Светлая пристань», «Валенсианские безумцы».