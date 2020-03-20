2020-04-30T06:14:40+03:00
Звезды

Выставка «Последний рыцарь театра» прошла в Гродековском музее

Экспозиция рассказала о жизни Мирослава Кацеля, более сорока лет служившего в краевом театре драмы
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Поделиться:
Для Мирослава Кацеля настоящая жизнь начиналась с подъемом занавеса. Фото: Гродековский музейДля Мирослава Кацеля настоящая жизнь начиналась с подъемом занавеса. Фото: Гродековский музей
Изменить размер текста:

В Гродековском музее прошла экспозиция, посвященная 90-летию Мирослава Матвеевича Кацеля, Народного артиста России, отдавшего более 40 лет Хабаровскому краевому театру драмы. В выставку вошли фотографии из фонда музея, переданные из различных источников и коллекции друзей, коллег - Народных артистов.

Театр для Мирослава Матвеевича стал делом всей его жизни. Интересный рассказчик, человек с чувством юмора - именно так характеризуют его знакомые, коллеги, друзья, при том, что биография его была весьма драматична. Когда еще он был ребенком, его отца арестовали и сразу расстреляли, а самого Мирослава отправили в лагерь «детей врагов народа». Впоследствии его «выкупила» оттуда бабушка, и они прожили 12 лет в Москве.

Клеймо сына врага народа мешало ему всю жизнь, из-за этого он даже не смог получить золотую медаль в школе. Позже поступил сразу в три театральных вуза, выбрал Щепкинское, потому что, как говорит он сам: «Именно там студенты учатся прямо на сцене».

Коллеги по цеху говорили, что работать с Мирославом Матвеевичем было удовольствием. Фото: Гродековский музей

Коллеги по цеху говорили, что работать с Мирославом Матвеевичем было удовольствием. Фото: Гродековский музей

После окончания университета решил вернуться на Дальний Восток, душа его скучала по родным краям, также он хотел узнать о судьбе отца. В 1952 году он приехал в Комсомольск-на-Амуре. Мирослав Матвеевич говорил о нем, как о городе юности в прямом смысле слова: там была молодая режиссура, молодые актеры, художники-постановщики. Почти девять лет он проработал в театре, а в 1961 году пришел в Хабаровский театр драмы.

И в Комсомольске, и в Хабаровске Мирослав Кацель был очень востребованным специалистом, его таланту могли позавидовать многие, ведь он мог сыграть любую роль. Яркий человек, озарявший все вокруг себя. Светлана Царик в воспоминаниях о нем писала: «Он заряжал своей энергией, рядом с ним работать было одно удовольствие».

Среди актерских работ самыми культовыми стали: «Черный человек», где он очень точно сыграл Сталина, «Укрощение строптивой», «Игра в джин», «1963», «Утешитель вдов», «Мораль пани Дульской», «Мамаша Кураж», «Семья Плахова», «Физики и лирики», «Я - бедный Сосо Джугашвили», «Светлая пристань», «Валенсианские безумцы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Более 150 аудиозаписей из архива «Фирмы Мелодия» будут опубликованы в открытом доступе к «Библионочи – 2020» в Одноклассниках
Совместно с социальной сетью Одноклассники к всероссийской акции «Библионочь – 2020» «Мелодия» и «Культура.РФ» выпускают колоссальную коллекцию раритетных аудиозаписей для свободного прослушивания
Опера Вагнера «Лоэнгрин» 24 апреля 2020 года: Новая Опера представит запись спектакля с участием Виталия Ефанова и Михаила Губского
Московский театр Новой оперы покажет запись постановки Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Посмотреть прямую онлайн-трансляцию можно будет 24 апреля 2020 года в 19:00
Новости 24
Председатель «Опоры России» в Хабаровском крае провёл в Сбербанке контрольную закупку кредита под 0%
Под Хабаровском ремонтировать дороги начали раньше времени
В Хабаровском филиале Россельхозбанка клиенты смогут оформить льготную ипотеку под 6,3%
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 30 апреля 2020 года
Как будут работать офисы Сбербанка на майские праздники в Хабаровском крае
В Биробиджане осудят посетительницу кафе, сообщившую о теракте
Пожарные в свой праздник тушат большой лесной пожар в Хабаровском крае
«Управляйкам» в Биробиджане выдали раствор для дезинфекции подъездов
На проспекте в Хабаровске в двухэтажном доме потушили возгорание
Больше 28 тысяч человек обследовали на коронавирус в Хабаровском крае
Дачные маршруты отложили на неопределенный срок в ЕАО
Мопед и грузовик столкнулись на улице в Хабаровске
Дачные перевозки стартуют в мае в Комсомольске
Пробки и отключения воды в Хабаровске на 30 апреля 2020 года
Родителям в Хабаровске сообщили о каникулах на дистанционном обучении
Суд вселил хабаровчанку в квартиру бывшего сожителя
Обстановка в Хабаровском крае 30 апреля 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 29 апреля: число заболевших приближается к 500
На дорогах Биробиджана проведут ямочный ремонт
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на вечер 29 апреля 2020 года
Инженерно-математическая школа может появиться в Хабаровске
На майских праздниках проведут лесные рейды в Хабаровском крае