Интересный карантин

Месяц назад радио «Комсомольская правда – Хабаровск» совместно с МТС запустили в соцсетях проект #buddomasmts_khv. Все это время вы могли почерпнуть идеи для домашнего времяпрепровождения и поделиться своими. Предложения были самые разные: скалолазание на кухне, тренировки, кулинария, садоводство, ремонт. И теперь нам предстоит непростая работа – выбрать лучших. Самые необычные идеи и призы обсудили с пресс-секретарем ПАО «МТС» в Хабаровском крае Анной Романовой. Если вы еще не рассказали о своей самоизоляции, обязательно сделайте это. Возможно, именно ваша идея будет самой интересной.

Анна Романова, пресс-секретарь ПАО «МТС» в Хабаровском краеФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 30_04_2020.