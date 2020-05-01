Афиша онлайн-мероприятий на майские праздники в Хабаровске

В этом году празднование 75-й годовщины со Дня Победы в Хабаровске, как и в любом другом городе нашей страны, пройдет в необычном режиме - в режиме онлайн. Мы подготовили для вас небольшую подборку тематических мероприятий, которые можно «посетить» всей семьей, оставаясь при этом дома.

КОНЦЕРТЫ И СПЕКТАКЛИ

Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры запустило в своих социальных сетях онлайн-проект «Большой праздничный концерт», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. С 27 апреля по 9 мая на страницах социальных сетей Фейсбук, ВКонтакте («Творческий Хабаровск КНОТОК») и Instagram (knotok27) будут размещаться лучшие творческие номера и отрывки из праздничных концертов, посвященных Дню Победы.

Сайт: http://knotok.ru/

Хабаровский краевой музыкальный театр представляет показ полной версии спектакля «Самолет Вани Чонкина» (18+). По лучшим сценам мира маршируют андерсоновский солдат с огнивом, бравый Швейк, легендарный Василий Теркин, а вслед за ними - веселый, влюбленный и неунывающий Ваня Чонкин, сочиненный современным классиком Владимиром Войновичем. Его роман переведен не только на иностранные языки, но и на понятный и любимый всеми музыкальный язык. Ваше внимание захватит невероятное приключение, случившееся с русским солдатом Ваней, отправленным охранять упавший самолет, неподалеку от которого он встретил свою любовь, удивительных друзей и оказался в круговерти невиданных событий накануне войны. В жизнь Чонкина и на сцену театра шагнут герои, доселе здесь не появлявшиеся: Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, старики - евреи, заплутавшие в здешних пенатах на пути в Иерушалайм… и фрачные герои классических оперетт.

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCO_IU1Wb5VE6lnczvHyJnaw/videos

ВЫСТАВКИ И ЛЕКТОРИЙ

Дальневосточная государственная научная библиотека представляет восьмой по счету выпуск краеведческого видеоблога «Что читать о Хабаровском крае?». Тема - писатели-фронтовики, о которых рассказывает Марина Балашова - заведующая отделом Центра информационно-библиографического обслуживания, библиографии и краеведения ДВГНБ. Герои выпуска: Иван Парфенович Ботвинник - дальневосточный писатель, автор романа «Скиф» и повести «Я расскажу тебе»; Аким Дмитриевич Самар - первый нанайский поэт, зачинатель нанайской литературы и Всеволод Петрович Сысоев - охотовед, биолог, краевед и писатель.

Ссылка на блог: https://www.fessl.ru/chto-chitat-o-khabarovskom-krae

Гродековский музей приглашает увидеть онлайн-выставку «Женское лицо Победы».

На выставочных планшетах выставки изображены женщины - участницы войны более чем 20 воинских специальностей. Медсестры, летчицы, снайперы, зенитчицы и многие-многие другие: «Едва ли найдется хоть одна воинская специальность, с которой не справились бы наши отважные женщины так же хорошо, как их братья, мужья и отцы», - считал Маршал Советского Союза Андрей Еременко. Выставка из Москвы отправилась по всей России - в музеи, галереи, библиотеки, дома культуры, школы, где она будет пополняться известными и неизвестными именами героинь.

Ссылка на выставку: https://hkm.ru/75-let-pobedy/623-zhenskoe-litso-pobedy.html

Также Гродековский музей к празднику опубликовал интересные материалы о Владимире Клипеле - дальневосточном писателе-фронтовике и о вкладе жителей Хабаровского края в Победу. Всех интересующихся историей родного края приглашают ознакомиться с представленной информацией.

Ссылки на материалы:

https://hkm.ru/75-let-pobedy/632-k-75-letiyu-velikoj-pobedy-vladimir-klipel-dalnevostochnyj-pistatel-frontovik.html

https://hkm.ru/75-let-pobedy/589-vklad-naseleniya-khabarovskogo-kraya-v-pobedu.html

Самое время достать семейные реликвии и рассказать детям о подвигах их прадедовФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

КИНОФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ

Онлайн-кинотеатр Nonfiction представляет документальные фильмы о Великой Отечественной войне. Первый из них - трилогия «Дорога на Берлин» (0+) - рассказывает о последней и самой масштабной войсковой операции Второй мировой войны - Берлинской, которая была успешно проведена армиями 1-го, 2-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Фильм состоит из трех частей, каждая из которых длится 44 минуты.

Ссылка на фильм: https://nonfiction.film/movie/Final_3_film/

«Излом» (0+) - это картина о последнем этапе военных действий Советской Армии на Северном направлении в 1944 году, в результате которых было освобождено Заполярье. Фильм снят в 2004 году, длительность просмотра - 42 минуты

Ссылка на фильм: https://nonfiction.film/movie/Izlom/

И, наконец, «Блокада» (0+). Блокада Ленинграда - одна из самых чувствительных тем в истории России. Режиссер - Сергей Лозница в традиционной для него манере не вмешивается в киноповествование комментариями, но предлагает зрителям сформировать собственное мнение на основе смонтированной хроники. Это фильм о блокаде Ленинграда во время Второй мировой войны. Без слов, без музыки - только звуки и картины умирающего города. Фильм как дань памяти жертвам войны рекомендуется к просмотру всем современным зрителям.

Ссылка на фильм: https://nonfiction.film/movie/The_Blocade/