2020-04-30T11:14:13+03:00
Общество

Кредит на зарплату позволит нам сохранить команду профессионалов – хабаровский предприниматель

Беспроцентные кредиты на выплату заработной платы своим сотрудникам активно оформляют предприятия малого и среднего бизнеса Хабаровского края
Надежда ХАБАРОВА
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Правила предоставления банкам субсидий на беспроцентные займы бизнесу установлены Постановлением Правительства России № 422. Руководитель группы компаний «Пять звезд», включающей пассажирские перевозки, гостиничную сеть и предприятия общепита, Иван Новиков выразил мнение о реализации мер поддержки бизнеса в регионе.

- Кредит мы оформили в Сбербанке, который процедуру получения настолько автоматизировал и упростил, что всё произошло за три дня. И документов минимум, только основные – устав, баланс и справка СЗВ. Лимит кредита банк рассчитывает по своей методике, но в сумме всё учтено – и МРОТ, и районный коэффициент, и НДФЛ.

По мнению Ивана Новикова, кредит под 0% для выплаты зарплаты сотрудникам – это реальная помощь в сохранении профессиональной команды.

- Сейчас очень важно удержать обученных и опытных сотрудников. Но все наши направления работы признаны пострадавшими, но при этом они в разном положении. Если перевозки и гостиничный сектор еще как-то держатся на плаву, то общепит, ничего не получил и не получит. В течение пары месяцев им будет выплачена заработная плата, чтоб у людей были средства хотя бы на самое необходимое. И тогда никто из них от нас не уйдет, - пояснил руководитель. – Мы пока воспользовались не всеми возможными мерами поддержки, но с кредитом на зарплату уже чувствуем себя уверено. Причем, существующие меры, разработанные с колес, можно назвать неотложной помощью российскому бизнесу. Но необходим серьезный план по выходу из сложной экономической ситуации, такой, который в своем вчерашнем обращении президент России поручил разработать правительству. В этом плане должны быть учтены все возможные последствия для экономики вследствие пандемии.

Как сообщил в пресс-службе краевого правительства, беспроцентные кредиты на выплату зарплаты в регионе готовы предоставить девять банков. За оформлением зарплатного кредита уже обратились 191 предприниматель, 33 из которых уже получили деньги, еще 75 заявок одобрено.

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить гарантиями Внешэкономбанка не менее 75% объёма зарплатных кредитов. Сумма займа определяется для каждого заемщика персонально исходя из численности работников, минимального размера оплаты труда (МРОТ) с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате, а также с учетом уплаты страховых взносов в соответствующие фонды. Кредиты выдают сроком на год. Ставка для заемщика 0% действует 6 месяцев, в последующие месяцы – 4%.

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