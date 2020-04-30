Возле Биробиджана образовалось «озеро фекалий»

Экологическая ситуация в ЕАО продолжает ухудшаться - растет количество несанкционированных свалок, возникают и другие реальные угрозы для окружающей среды. Так, например, жительница села Птичник, находящегося недалеко от Биробиджана, недавно обнаружила канализационную трубу, из которой нечистоты попадают в местный водоем.

НЕЧИСТОЕ МЕСТО

- Летом здесь дети купаются, кто-то рыбачит, а на берегу - такое безобразие. Взгляните на эту трубу и на фекалии, которые из нее вытекают. Когда уровень воды больше, этой трубы не видно, а сейчас она предстала во всей «красе». Запах тошнотворный – и органика здесь, и какая-то химия. Судя по виду трубы, сделана она капитально и функционирует несколько лет. Сколько кубометров нечистот за этот период вылилось в водоем, страшно представить, - поделилась своей тревогой Инна, жительница села Птичник.

Труба скрыта под землей, где она начинается, общественники не нашли. Но наверняка найдет прокуратураФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Канализационная труба, вероятно, проложена к коттеджам, которые находятся в районе улиц Лунной, Большой и Столбовой поселка Птичник. Точнее общественникам не удалось установить - труба скрыта под землей. Ориентировочно, протяженность скрытого «стока для нечистот» составляет более пятисот метров. Кто пользуется этим сооружением, экономя на вывозе отходов жизнедеятельности, неизвестно.

- Очевидно, происходит слив остатков канализационных вод из чьего-то дома. Посмотрите, сколько кала на берегу скопилось! На мой взгляд, это экологическое преступление, халатное отношение к природе и людям, которые здесь живут. Нужно призвать к ответственности тех, кто это сделал, - пояснила Инна.

По ее словам, инициативная группа местных жителей забила тревогу и накануне обратилась в официальные контролирующие инстанции. Но пока реакции нет, и загрязнение окружающей среды в поселке Птичник продолжается.

ОБСЛЕДОВАТЬ И УСТРАНИТЬ

Узнал об «озере фекалий» и биробиджанский активист Георгий Нацвлишвили. Возмущенный увиденным, он решил самостоятельно ликвидировать экологическую угрозу.

- Привезу сюда на днях цемент, необходимые инструменты и заделаю отверстие, чтобы никакая гадость не вытекала, - пообещал Георгий. - На разных уровнях много говорится об охране окружающей среды, но мало что делается. С этим мириться нельзя, иначе для грядущих поколений ничего не останется - ни рек, ни озер, ни полей.

С потеплением по берегу потянулось зловоние, которое только усилится летомФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

По мнению независимого биробиджанского эколога Анны Фокиной (участницы всероссийского движения «Зеленые - 3000»), самостоятельных действий, связанных с ликвидацией очевидной экологической угрозы, неравнодушным гражданам лучше не предпринимать (а было бы любопытно посмотреть, у кого рванет «фонтан» - прим. ред.).

- Местным жителям нужно обратиться в природоохранную прокуратуру, в городскую санитарно-эпидемиологическую станцию. Специалисты должны обследовать объект и на основании этого принять конкретное решение. К сожалению, бывает, кто-то из граждан заботится только о собственных удобствах, игнорируя интересы других жителей. И порой такая самодеятельность (должно быть разрешение на возведение любых объектов) вредит окружающим. Нужно сообща решать возникающие проблемы, в том числе по защите окружающей среды. Иначе мы утонем в нечистотах, - прокомментировала Анна Фокина.

Как сообщила заместитель биробиджанского природоохранного прокурора Ольга Скляр, сейчас тревожная информация проверяется. К целевой проверке подключились специалисты областного управления природных ресурсов и отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по ЕАО.

- В первую очередь нужно установить владельца трубы. Если будет доказано, что природе был нанесен ущерб, то нарушителя привлекут к административной ответственности. Кроме того, мы направили запрос в администрацию Биробиджанского района, на территории которого располагается Птичник. Ситуация под контролем, все необходимые меры реагирования приняты, - подчеркнула Ольга Скляр.

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