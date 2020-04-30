«Эх, путь-дорожка фронтовая»: военные музыканты поздравили хабаровских ветеранов, находящихся на самоизоляции

КОНЦЕРТ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Дом ветеранов на улице Льва Толстого. Попасть сюда – целая спецоперация, проще проникнуть в воинскую часть. Персонал внимательно следит что бы все посетители соблюдали социальную дистанцию и носили маски.

«Эх, дороги фронтовые»: военные музыканты поздравили хабаровский ветеранов находящихся на самоизоляцииФото: Борис КОКУРИН

Правила касаются даже почетного караула хабаровского гарнизона. Бравые воины со знаменами и в защитных средствах на мужественных лицах смотрятся забавно, но ничего не поделаешь – таковы правила. Старики самая уязвимая часть населения и их здоровье ради красивой картинки никто не будет подвергать опасности.

«Эх, дороги фронтовые»: военные музыканты поздравили хабаровский ветеранов находящихся на самоизоляцииФото: Борис КОКУРИН

Музыкантов, кстати эти правила не касаются – ну как вы себе представляете трубача в марлевой повязке? Как воспользоваться инструментом? Но тут свои ограничения уже по дистанции. На улице с расстоянием в полтора метра установлены стулья для ветеранов, до площадки, где будут выступать музыканты – еще больше. Впрочем, все военнослужащие, заверили в округе, регулярно проходят тесты на COVID-19.

«Эх, дороги фронтовые»: военные музыканты поздравили хабаровский ветеранов находящихся на самоизоляцииФото: Борис КОКУРИН

Ветераны с самым почтенным возрастом даже на улицу не выйдут – будут смотреть концерт из окон. Да они и этому рады. Для них привыкших постоянно находиться в обществе вынужденная самоизоляция сродни наказанию.

- Сидишь в четырех стенах и даже к соседке в гости не сходишь, единственное развлечение – прогулка на свежем воздухе на территории дома ветеранов, - делится наболевшим одна из зрительниц. - Но мы все понимаем – надо значит надо, хотя все равно тяжело. А тут счастье – целый концерт! Очень приятно.

«Эх, дороги фронтовые»: военные музыканты поздравили хабаровский ветеранов находящихся на самоизоляцииФото: Борис КОКУРИН

ПЕСНИ ДЛЯ ДУШИ

Концерт, как и положено начался со знаменитой песни «Вставай, страна огромная», а завершился шлягерами послевоенного времени. Исполнено было замечательно, что называется «с огоньком», так что зрители не раз порывались вскочить со стульев и пуститься в пляс. По крайней мере на аплодисменты ветераны сил не жалели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/776338" frameborder="0"></iframe> Выступление военных музыкантов в доме ветеранов в Хабаровске.Борис КОКУРИН

- Это было изумительно! Мне от души все понравилось, и как женщины пели и как мужчины, а оркестр так вообще замечательный, - радуется Наталья Брагина. – Я даже выступление на мобильный телефон записала и сейчас отправлю своим родственникам. В самоизоляции, конечно, тяжело, а это настоящая отдушина. Сейчас еще немного походим с подружками на скандинавских палках и будет вообще счастье!

«Эх, дороги фронтовые»: военные музыканты поздравили хабаровский ветеранов находящихся на самоизоляцииФото: Борис КОКУРИН

Справедливости ради стоит отметить, что такие акции – с концертами для ветеранов, проводятся регулярно. Но в этом году они наполнены особым смыслом.

- В условиях ограничения на проведение массовых мероприятий нами было принято решение о проведении целой цепочки акций связанных с поздравлением как ветеранов, так и простых жителей нашего региона, - рассказывает Андрей Степанов, заместитель начальника военно-политического управления Восточного военного округа. - С прошлой недели начала такая работа, сформировано 128 агитационных бригад. Всего 9 мая мы будем задействовать от Бурятии до Камчатки и Чукотки, на всей территории военного округа, 587 коллективов. Постараемся охватить все города, ближайшие к воинским частям населенные пункты – будем стараться максимально устроить праздник людям.

«Эх, дороги фронтовые»: военные музыканты поздравили хабаровский ветеранов находящихся на самоизоляцииФото: Борис КОКУРИН

ПАРАД И САЛЮТ

Традиционного парада на 9 мая в этом году, к сожалению, не будет, зато состоится парад воздушный. В Хабаровске ровно в 11 часов утра если позволит погода над городом пройдут вертолеты и самолеты дислоцированные в авиационных частях округа. Кстати, все пилоты, которые будут за штурвалами имеют боевой опыт и являются лучшими из лучших. Так же в Хабаровске идет репетиция победного салюта.