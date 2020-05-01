«Это божий промысел»: спасенных на Урале медвежат вернут в лес в Хабаровском крае

История медвежат, спасенных на Урале от голодной смерти, получила новый виток. Косолапых сирот решили перевезти на Дальний Восток и дать им возможность жить в здешних лесах. Приютить малышей на время адаптации согласились в центре реабилитации диких животных «Утес» в Хабаровском крае.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Трех медвежат нашли жители одного из поселков в Ханты-Мансийском автономном округе. По всей видимости, их мать подстрелили браконьеры, а малыши, оставшиеся без кормилицы, были обречены на голодную смерть. О двух мохнатых братьях и их сестре сначала заботились волонтеры, которые на прошлой неделе, 25 апреля, организовали поездку животных в Челябинск.

В столице Челябинской области малышей поместили на карантин в приют диких животных и птиц «Спаси меня». Здесь детенышей откормили и выходили. А волонтеры в это время вели переговоры с реабилитационным центром «Утес» в Хабаровском крае. В итоге Уралу и Дальнему Востоку удалось договориться – в конце апреля медвежат решили перевезти в другой регион.

- Молодые люди самостоятельно вели переговоры с Эдуардом Кругловым, руководителем центра реабилитации диких животных «Утес» в Хабаровском крае. В организации наработали большой опыт по возвращению в дикую природу бурых и гималайских медведей. На Дальнем Востоке согласились принять сирот, - рассказывали в приюте.

ПОЛЕТ МЕДВЕЖАТ

Решили, что косолапые полетят прямым рейсом из Екатеринбурга в Хабаровск авиакомпанией «Уральские авиалинии». Сопровождать троицу вызвались Карен Даллакян, руководитель приют диких животных и птиц «Спаси меня» и Юлия Агаева, директор туристической компании-партнера приюта.

Решили, что косолапые полетят прямым рейсом из Екатеринбурга в Хабаровск ФОТО: приют диких животных и птиц «Спаси меня»

- Это божий промысел, что медвежата полетят в Хабаровский край. Там живет тигр Жорик или как его называют – Георгий Каренович Путин. Мы не виделись с ним шесть лет, и я попадаю на его одиннадцатый день рождения (1 мая), - рассказал Карен Даллакян.

Как сообщил авиаперевозчик, борт с косолапыми отправился в рейс 30 апреля. К слову, сотрудники челябинского приюта запечатлели посадку медвежат в самолет. Фотографию они выложили в своем аккаунте в социальной сети и даже придумали для него забавную подпись. Перед полетом медвежат покормили, о чем свидетельствует видео, опубликованное позже со словами благодарности тем, кто участвовал в судьбе детенышей.

ЖИЗНЬ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

- По правилам, прибывших с Урала медвежат поселят в так называемые ясли, а затем переведут в специализированный вольер, где естественные условия. В лес найденышей вернут в конце мая 2021 года, - рассказала Яна Панова, ветеринарный врач центра реабилитации диких животных «Утес».

Напомним, центр реабилитации диких животных «Утес» за время своей работы выпустили в естественную среду обитания более 320 особей. При этом половина животных именно бурые медведи. Причина, по которой медвежата попадают в центр одна – остались без матери из-за браконьеров или лесных пожаров.

Жителей Хабаровского края убедительно просят бережно относиться к природе. Пожалуйста, соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах – не разводите костры, не бросайте окурки, не проводите огневые работы. От случайного огня страдают люди и звери, гибнут деревья, портится почва. Давайте вместе сохраним самое дорогое.