К 2030 году в Хабаровске собираются снести последний барак

В Хабаровске за стол переговоров сели сотрудники мэрии, депутаты и жильцы ветхих домов. Встреча прошла в рамках первого заседания специальной рабочей группы, созданной для решения проблемы с аварийным жильем. Напомним, жильцы бараков не первый год борются за право жить в нормальных условиях, однако долгожданное переселение затягивается. Свой крик души жильцы даже адресовали американскому президенту, разместив обращение к нему на своих ветхих, серых домах.

НУЖНА ПОДДЕРЖКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА

В мэрии поставили задачу выработать меры, позволяющие убедить федеральный центр оказать серьезную поддержку. При этом речь идет не только о материальной помощи, но и изменении некоторых законодательных актов, которые смогут значительно облегчить решение проблемы.

- Сейчас в краевой столице 744 дома с большим процентом износа. Из них 235 признали аварийными. В краевую адресную программу по расселению ветхого и аварийного жилого фонда включили всего 84 дома, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Достигнуть главной цели - к 2030 году снести в Хабаровске последний барак, сможем, если будем работать одной командой - мэрия, депутаты и жители, - прокомментировал мэр сергей Кравчук.

Градоначальник отметил, что на расселение всех бараков нужны десятки миллиардов рублей. Такие расходы не потянет ни городской, ни краевой бюджет. Участники совещания обсудили предложения о том, как выйти из сложившейся ситуации.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Для начала рассмотрят возможность максимально сократить сроки признания домов аварийными межведомственными комиссиями. Это нужно для включения большего числа бараков в краевую адресную программу по расселению ветхого жилфонда. Напомним, реализовать ее планировали до 2025 года, сейчас же собираются освоить полностью уже в 2022 году.

Второе предложение заключалось в продолжении действия программы по сносу и расселению многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий. Она подразумевает выделение земли, на которой стоят бараки, застройщику под реализацию строительство новых домов. В свою очередь застройщик должен сначала обеспечить владельцев аварийного жилья благоустроенными квартирами, а уж потом сносить ветхие строения и строить новые дома.

К слову, в 2018 году в рамках программы по сносу и расселению в новые квартиры въехали жильцы 18 ветхих домов, а в 2019 году – 14 домов. Ныне несуществующие бараки располагались в «ГУПРовском городке», в переулке Батарейном, на Тихоокеанской, в границах улиц Краснореченской и Оборонной.

Третье предложение – отказ от практики покупать квартиры для переселенцев из ветхого фонда на вторичном рынке. Однако пока она есть, в мэрии работают с гражданами, желающими продать жилье. В качестве альтернативы хотят возводить дома для переселенцев «с нуля», привлекая для этого хабаровских застройщиков. Этим вариантом уже заинтересовались местные компании. Так, осенью планируют переселить в 57 квартир ЖК «Березки» первых жильцов.

При этом учитывают, что при возведении дома нужны земля и инженерные сети, а с этим возникает немало проблем. Не все свободные территорий годятся под строительство жилья и не везде есть проложенные коммуникации. Чтобы понять, где можно строить новые микрорайоны и где есть участки с готовыми сетями, решили составить реестр. Благодаря этому документу будет ясно, какие участки можно будет предложить застройщикам в первую очередь. Эту работу и начнут выполнять в ближайшее время. К слову, для компаний, которые начнут работать в этом направлении, также предлагают предоставлять субсидии.