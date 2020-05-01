Дачная навигация в Хабаровске началась, но без казусов не обошлось

Традиционно дачная навигация в Хабаровске не обходится без казусов, так было и сегодня – на один из маршрутов не пришел теплоход. Оказалось, что судно не допустили к рейсу из-за нарушений. Надо отдать должное чиновникам мэрии: уладили проблему быстро, в 11 утра все пассажиры этого маршрута отчалили от берега к своим дачам. Однако по порядку.

Пока погода не испортилась, надо успеть навести порядок на огороде после зимыФото: Ксения ТУРТЫГИНА

ГДЕ ТЫ, БЕЛЫЙ ТЕПЛОХОД?

Опасения хабаровского садово-огородного сообщества не сбылись, несмотря на борьбу с коронавирусом, водный и наземный транспорт повез дачников к их участкам. Навигация стартовала 1 мая, в 8 утра отошли первые рейсы. Журналист «КП» - Хабаровск» пришла на берег к половине одиннадцатого, предвкушая атмосферу скандала. Наверняка, думала я, кто-то не уехал первым рейсом, ведь теплоходы, по распоряжению губернатора и рекомендациям санврачей, решили загружать с ограничениями. То есть вместо трехсот человек на борт планировали брать чуть больше сотни, чтобы соблюсти социальную дистанцию между людьми.

Маски и перчатки становятся нашей привычной экипировкойФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Собственно, сбой в системе случился: пассажирам маршрута «Десятый километр» пришлось понервничать – их теплоход не пришел. Выяснилось, что судну не разрешили даже выйти из затона.

- Оказалось, что теплоход не готов, на нем не было спасательных жилетов и кругов. Были и другие нарушения, как нам подсказали специалисты «Амурводпуть», - рассказал «КП» - Хабаровск» Владимир Ощановский, начальник управления промышленности, связи и транспорта администрации Хабаровска. – Выпускать его в рейс было против правил безопасности. Как раз сейчас у нас закончилось совещание по поводу этой ситуации. Будем расторгать договор с перевозчиком, объявлять новый конкурс на перевозки по маршруту «10-й километр».

- А как же перевозки? Конкурсные процедуры – дело нескорое, что с дачниками будет? – поинтересовалась я.

- Нам очень помогло «Амурское речное пароходство». Именно они предоставили теплоход, который в итоге отвез людей по маршруту. Дачники не пострадают, их будут возить, пока идет расторжение контракта и заключение нового, - заверил Владимир Иосифович.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/776513" frameborder="0"></iframe> Открытие речной навигации в Хабаровске.Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Проштрафившемуся перевозчику не позавидуешь: предприниматель недавно купил судно у базы отдыха «Заимка», как раз под дачные рейсы. Выставил этот теплоход как основной и заявил еще один в качестве резервного – так положено, вдруг основной сломается. До последнего часа, по словам Владимира Ощановского, бизнесмен уверял администрацию, что все в порядке. И на тебе - про жилеты забыл… Теперь ему грозит включение в реестр недобросовестных поставщиков, со всеми вытекающими неприятными последствиями.

И СТАВИТ, И СТАВИТ ИМ ГРАДУСНИКИ

Вернемся к дачникам. Набережная сейчас огорожена, для пассажиров выгородили проход, который по окончании посадки сразу закрыли. Зайти просто так нельзя, сначала санитарный фильтр - меряют температуру. К слову, в первую половину дня не было выявлено ни одного температурящего. На обратном пути, как мне сказал Владимир Ощановский, на борт пустят без термометрии: «Допустим, протянет человека ветерок, бросит его в жар и что? Оставлять его на левом берегу?».

Санитарный фильтр: специалист с бесконтактным термометромФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Бесконтактный градусник показал, что у меня 36 и 6, пропустили спокойно, попросили только маску надеть. Надела. Посмотрела на берег.

А там, по моим наблюдениям, собралось больше сотни человек. Все дисциплинированно были в масках, но, разумеется, дистанцию в полтора метра никто не выдерживал. К берегу подходил теплоход, капитан по привычке ругался на столпившихся прямо у кромки воды горожан, мешающих причалить. Самая большая очередь скопилась на «Садовую-2». Среди садоводов-огородников, кстати, пенсионеры не преобладали: по трапу поднимались люди лет 35-45, были и постарше, были, конечно, и совсем старенькие, но, повторюсь, не в большинстве.

Речники пересчитывали заходящих на борт: количество пассажиров в этом году должно быть меньше, чем посадочных местФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Народ тащил рассаду, вез саженцы, инвентарь, собак, доски и что-то еще, тщательно упакованное в картон и ткань. Я выжидала: вот сейчас остановят посадку и можно будет взять комментарий у разгневанных дачников. Ан нет. Теплоход до Садовой-2 каким-то чудом уместил в своем чреве всех желающих. Люди заняли верхнюю палубу, расселись на корме, заполонили нижнюю, закрытую палубу. По моим наблюдениям, полтора метра между пассажирами ну никак не было. Впрочем, похоже это никого не волновало.

По наблюдениям нашего журналиста, дистанцию пассажиры не соблюдали. С другой стороны, многие ехали семьями, какая дистанция?Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Рядом также в штатном режиме шла посадка на теплоходы до Уссурийской и Садовой-1. Там пассажиров было в разы меньше. Один за другим речные трамвайчики отходили в рейсы. Берег опустел.

А, может, для окончательной победы над пандемией надо каждой семье завести огород? Придет коронавирус, а никого нет. Все на даче.