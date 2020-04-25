Фонд президентских грантов поможет Дальнему Востоку сохранить память о героях ВОВ

Один из них – «Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие как часовые» - поможет отдать дань памяти павшим героям поселка Хурмули. Проект представила Солнечная районная организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, автор проекта - Игорь Теплых.

- Исследовательскую работу о ветеранах, тружениках тыла и детях войны, проживавших в поселке, мы введем много лет. Мы обнаружили могилы ветеранов, умерших до 90-го года, иногда совсем рано – в 50-х. Им были установлены деревянные или металлические обелиски. Памятники давно уже обветшали, и теперь на деньги гранта мы сможем установить красивые памятники всем нашим участникам войны, - рассказал Игорь Теплых.

Выигранные средства – почти 440 тысяч рублей - помогут создать сайт музея истории Байкало-Амурской магистрали с виртуальными выставками. Для музея купят ноутбук, принтер и сканер, волонтерам - диктофоны для сбора информации о тружениках тыла и детях войны, живущих в поселке.

Еще один проект-победитель конкурса Фонда – «Тугурчане на фронте и в тылу» нацелен на создание Книгу Памяти о тугурчанах-фронтовиках. Автор проекта - председатель Родовой общины коренных малочисленных народов Севера «Нёут» Екатерина Шмонина – рассказала, что такой книги в поселке еще не было, издание станет гордостью для жителей поселка.

- Школьники и их семьи собирают информацию, истории ветеранов – будущих героев нашей книги. Не должно ничего уйти в небытие. Я уже писала проект, направленный на сохранение нашего эвенкийского языка. Он тоже стал победителем Фонда, - поделилась Екатерина Шмонина.

Размер гранта составил более 800 тысяч рублей. На эти деньги, помимо издания книги, община также проведет мероприятия в честь 75-летия Победы.

Еще один проект, получивший деньги, «ДВ Форпост» – первый в России исторический фестиваль, посвященный окончанию Второй мировой войны, которая закончилась 2 сентября на Дальнем Востоке.

- Мы надеемся, что фестиваль получит статус международного. Это привлечет к нам иностранных туристов. Мы ожидаем более 80 членов военно-исторической реконструкции Дальнего Востока и Японии. Все деньги от гранта – около 3 млн рублей – мы потратим на организацию, - рассказал автор проекта, председатель Хабаровской краевой общественной организации по содействию в патриотическом воспитании граждан «Амурский рубеж» Никита Кобзев.

Центровым событием фестиваля станет «Фуюаньский десант» - реконструкторы воссоздадут исторический эпизод освобождения войсками СССР китайского города Фуюань в ходе Маньчжурской операции.

Сохранение исторической памяти - важнейшая задача и главная составляющая патриотического воспитания. Особенно актуальна реализация патриотических проектов сейчас, в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. В своем январском Послании президент Владимир Путин особо подчеркнул, что «наша память – не только дань огромного уважения героическому прошлому – она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство».

Отметим, что Фонд президентских грантов начал свою работу 3 апреля 2017 года. За это время было проведено семь конкурсов. Всего на них было подано 62,6 тысяч заявок от 24 тысяч НКО. По результатам конкурсов суммарно поддержку получили 12,6 тысяч проектов на общую сумму свыше 26 млрд руб.