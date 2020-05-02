Костров не жечь: МЧС Хабаровского края предупреждает граждан об опасности и напоминает об ответственности

Первого мая десятки хабаровчан традиционно отбыли на свои дачные участки воспользовавшись, в том числе, и речными трамвайчиками. Три теплохода вместимостью до 280-ти пассажиров вышли в рейс, невзирая на режим самоизоляции. Работы на дачных участках хватает. Нужно подготовить грядки, обрезать деревья и кустарники, подкормить многолетние посадки, убрать мусор. А вечерком, уютно устроившись у мангала отведать свежий шашлычок. Вот только увлекшись садоводы частенько пренебрегают правилами противопожарной безопасности. Напомнить о них решили сотрудники инспекторского состава ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Инспекторы Госпожнадзора прибыли к причалу и прямо на берегу провели инструктаж о мерах противопожарной безопасности и продемонстрировали специальные видеоролики.

1 мая в Хабаровске на Амуре стартовала навигация катеров на островные территории краевой столицы. Учитывая, что с появлением дачников на своих участках сразу же возрастает количество палов и возгораний на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский, инспекторский состав Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю начал активную профилактическую работу с гражданами.

- На территории Хабаровска введен особый противопожарный режим, поэтому запрещено любое использование огня, - поделился Евгений Максимов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району города Хабаровска. – Сжигать траву и мусор нельзя даже на своем участке. Необходимо подготовить емкости с водой, очистить огороды от сухой травы и легковоспламеняющихся материалов.

Вели беседы на местах ФОТО: пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю

Одновременно с профилактической работой с дачниками на берегу, сотрудники Госпожнадзора совместно с администрацией города и представителями МВД провели рейды по дачным обществам уже на самих островах. Тем, кто уже ведет работы на огородах, напомнили о соблюдении мер безопасности, раздали памятки. В случае выявления нарушений составляли протоколы.

В случае выявления нарушений составляли протоколы ФОТО: пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ

На Большом Уссурийском острове организовали временный пожарный пост, где уже с 29 апреля дежурят пятеро сотрудников. Первый пожар они ликвидировали 30 апреля.

- Около 9 часов вечера местные жители сообщили, что горят дачные постройки, рассказал старший инструктор-пожарный специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Станислав Сергеев. – Пламя охватило заброшенный деревянный дачный домик и огонь перебросился на соседнюю постройку. На ликвидацию пожара потребовалось порядка полутора часов. Помощь оказали и местные жители.

На Большом Уссурийском организовали временный пост ФОТО: пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная мера ответственности. Согласно установленным нормам ст. 20.4 КоАП РФ на граждан налагается штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей. Если на территории муниципального образования введён особый противопожарный режим, то сумма взимаемых штрафов увеличивается вдвое. Для граждан это уже будет от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, а юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей. Если ущерб достиг более 250 тысяч, есть пострадавшие, то для виновных лиц наступает уголовная ответственность.