2020-05-02T07:55:06+03:00
Общество

Костров не жечь: МЧС Хабаровского края предупреждает граждан об опасности и напоминает об ответственности

С открытием речной навигации и дачного сезона опасность возрос риск возникновения пожаров
Евгения МОЛОТОВА
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Профилактическое мероприятие провели на берегу ФОТО: пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краюПрофилактическое мероприятие провели на берегу ФОТО: пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю
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Первого мая десятки хабаровчан традиционно отбыли на свои дачные участки воспользовавшись, в том числе, и речными трамвайчиками. Три теплохода вместимостью до 280-ти пассажиров вышли в рейс, невзирая на режим самоизоляции. Работы на дачных участках хватает. Нужно подготовить грядки, обрезать деревья и кустарники, подкормить многолетние посадки, убрать мусор. А вечерком, уютно устроившись у мангала отведать свежий шашлычок. Вот только увлекшись садоводы частенько пренебрегают правилами противопожарной безопасности. Напомнить о них решили сотрудники инспекторского состава ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Инспекторы Госпожнадзора прибыли к причалу и прямо на берегу провели инструктаж о мерах противопожарной безопасности и продемонстрировали специальные видеоролики.

1 мая в Хабаровске на Амуре стартовала навигация катеров на островные территории краевой столицы. Учитывая, что с появлением дачников на своих участках сразу же возрастает количество палов и возгораний на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский, инспекторский состав Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю начал активную профилактическую работу с гражданами.

- На территории Хабаровска введен особый противопожарный режим, поэтому запрещено любое использование огня, - поделился Евгений Максимов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району города Хабаровска. – Сжигать траву и мусор нельзя даже на своем участке. Необходимо подготовить емкости с водой, очистить огороды от сухой травы и легковоспламеняющихся материалов.

Вели беседы на местах ФОТО: пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю

Вели беседы на местах ФОТО: пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю

Одновременно с профилактической работой с дачниками на берегу, сотрудники Госпожнадзора совместно с администрацией города и представителями МВД провели рейды по дачным обществам уже на самих островах. Тем, кто уже ведет работы на огородах, напомнили о соблюдении мер безопасности, раздали памятки. В случае выявления нарушений составляли протоколы.

В случае выявления нарушений составляли протоколы ФОТО: пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю

В случае выявления нарушений составляли протоколы ФОТО: пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю

ПОМОЩЬ ПРИДЕТ

На Большом Уссурийском острове организовали временный пожарный пост, где уже с 29 апреля дежурят пятеро сотрудников. Первый пожар они ликвидировали 30 апреля.

- Около 9 часов вечера местные жители сообщили, что горят дачные постройки, рассказал старший инструктор-пожарный специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Станислав Сергеев. – Пламя охватило заброшенный деревянный дачный домик и огонь перебросился на соседнюю постройку. На ликвидацию пожара потребовалось порядка полутора часов. Помощь оказали и местные жители.

На Большом Уссурийском организовали временный пост ФОТО: пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю

На Большом Уссурийском организовали временный пост ФОТО: пресс-служба МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная мера ответственности. Согласно установленным нормам ст. 20.4 КоАП РФ на граждан налагается штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей. Если на территории муниципального образования введён особый противопожарный режим, то сумма взимаемых штрафов увеличивается вдвое. Для граждан это уже будет от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, а юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей. Если ущерб достиг более 250 тысяч, есть пострадавшие, то для виновных лиц наступает уголовная ответственность.

МЧС на Большом Уссурийском.1 мая в Хабаровске на Амуре стартовала навигация катеров на островные территории краевой столицы. Учитывая, что с появлением дачников на своих участках сразу же возрастает количество палов и возгораний на островах Кабельный, Дачный и Большой Уссурийский, инспекторский состав Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю начал активную профилактическую работу с гражданами. Во время отправления первых дачных рейсов сотрудники Госпожнадзора на берегу проводили инструктаж граждан о правилах пожарной безопасности, с помощью автомобиля МКИОН демонстрировались видеоролики. На территории Хабаровска введен особый противопожарный режим, поэтому запрещено любое использование огня. На своих участках нельзя сжигать траву, мусор. При этом по прибытию на земельные наделы надо сразу же подготовить и заполнить ёмкости с водой, очистить от сухой травы и горючих материалов огороды и прилегающую территорию. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа , - рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району города Хабаровска Евгений Максимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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