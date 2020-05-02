2020-05-02T11:14:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Дополнительные койки для больных коронавирусом разворачивают в Хабаровском крае

Плановые госпитализации решено приостановить
Евгения МОЛОТОВА
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Дополнительные койки для больных коронавирусом разворачивают в Хабаровском крае ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского краяДополнительные койки для больных коронавирусом разворачивают в Хабаровском крае ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского края
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Заместитель председателя краевого правительства Юрий Минаев начал проверку перепрофилированных под инфекционные госпитали больниц с Детской краевой клинической больницы имени Пиотровича. Блок для лечения больных коронавирусной инфекцией нового типа развернули там накануне. Отделение уже приняло первых постояльцев, лечение получают ребенок и его мама.

- Под изолированный блок было выбрано гематологическое отделение, так как это отдельно стоящее здание, что соответствует требованиям федерального Минздрава к обустройству таких инфекционных блоков, - рассказал Иван Гончаров главный врач больницы имени Пиотровича. - Поэтому на время пациенты из гематологии переехали в урологическое отделение. Это вынужденная мера, и они вернутся обратно, как только необходимость в карантинном блоке отпадет. Сейчас с онкозаболеваниями на лечении у нас находятся всего 12 человек, это не так много. В их отделении развернуто сразу 45 мест.

Упомянутое главным врачом «переселение» наделало шуму в местных социальных сетях. Люди жаловались на условия размещения, говорили о том, что по сравнению с онкологическим отделением урологическое крайне неудобно. Частично правоту этих жалоб признал и Юрий Минаев.

- В их прежнем отделении у пациентов было больше комфорта, так как там все обустраивалось годами, - отметил он. - Там у мам были стиральная машинка, духовой шкаф, во многих палатах стояли кондиционеры. Здесь, конечно, все проще, но ведь и переехали они сюда только на время.

Вместе с тем заместитель правительства дал поручение добавить необходимую мебель, установить стиральную машину. В некоторых местах будет сделан косметический ремонт.

- Пациенты онкологического, неврологического отделений переехали в основной корпус. Детское онкологическое отделение получило в свое распоряжение большие площади, чем ранее. В настоящее время в 30 коечном отделении находится 12 детей, - прокомментировали в краевом минздраве.

В медицинских учреждениях Хабаровского края в настоящее время выделено 682 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа. Дополнительно планируется выделить еще более четырехсот. Кроме детской краевой и 11-й городской больнице, 100 мест готовят в краевой клинической больнице №2 Хабаровска, 170 мест - в Комсомольске-на-Амуре, 20 - в Солнечном районе, еще 40 - в Советской Гавани и Ванино. Также места предусмотрят в районе имени Лазо, в Бикинском районе и других территориях, где есть риск заражения.

Свои возможности Хабаровскому краю готовы предоставить и федеральные медицинские учреждения. Так, в 301-м Окружном военном госпитале под пациентов с коронавирусом будет зарезервировано 35 мест, а в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии - еще 100 мест.

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