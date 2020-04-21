2020-05-02T21:55:18+03:00
Общество

Как ДВ гектары спасают своих владельцев от последствий карантина во время пандемии

Популярный хабаровский фермер в эти нелегкие времена убедился, что правильно решил использовать свою землю
Надежда ХАБАРОВА
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Успешный маркетолог Михаил Утробин, бросивший работу в найме и отличный гарантированный доход ради куска земли, пожалуй, самый известный «гектарщик» в Хабаровском крае. Фото: предоставлено Михаилом УтробинымУспешный маркетолог Михаил Утробин, бросивший работу в найме и отличный гарантированный доход ради куска земли, пожалуй, самый известный «гектарщик» в Хабаровском крае. Фото: предоставлено Михаилом Утробиным
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Успешный маркетолог Михаил Утробин, бросивший работу в найме и отличный гарантированный доход ради куска земли, пожалуй, самый известный «гектарщик» в Хабаровском крае. Он стал участником программы одним из первых. Почти сразу после того, как президент России Владимир Путин инициировал программу по освоению земель Дальнего Востока, бывший городской житель взял сразу пять участков — на всю семью, недалеко от села Кругликово в районе имени Лазо и основал крестьянско-фермерский кооператив «Утро на ферме».

С первых дней Михаил интересовался мерами господдержки и одновременно искал коров по регионам. Все шаги он описывал в блоге, и подписчики привязались к его страничкам как к захватывающему сериалу. Начинающий фермер решил, что личный бренд станет краеугольным фактором для продвижения продукта.

С первых дней Михаил интересовался мерами господдержки и одновременно искал коров по регионам. Фото: предоставлено Михаилом Утробиным

С первых дней Михаил интересовался мерами господдержки и одновременно искал коров по регионам. Фото: предоставлено Михаилом Утробиным

- Создавая личный бренд важно быть честным с аудиторией. Доверие завоёвывается годами. Сейчас у нас работают две стационарные точки, создали канал онлайн-продаж. Если раньше доставка составляла 3% от выручки, то теперь примерно 15%, - рассказывает Михаил Утробин.

Теперь в ассортименте не только стандартный набор кисломолочки, но и фруктовые йогурты, мороженое с разными наполнителями. Все — действительно экологически чистое и природное. Кстати, молочное направление – далеко не единственное, которое может выбрать получатель «дальневосточного гектара». Типовые модели ведения предпринимательской деятельности в виде готовых бизнес-планов опубликованы в открытом доступе на сайте "НаДальнийВосток.РФ". Получателям земельного участка предлагаются схемы развития не только молочного и мясного животноводства, но и пекарен, ресторанов быстрого питания, пасек, птицефабрик, охотничьих и рыболовных хозяйств.

Начинающий фермер решил, что личный бренд станет краеугольным фактором для продвижения продукта. Фото: предоставлено Михаилом Утробиным

Начинающий фермер решил, что личный бренд станет краеугольным фактором для продвижения продукта. Фото: предоставлено Михаилом Утробиным

- Я никого не зазываю в фермеры, но вижу, что сельское хозяйство это первое, с чего начинается продуктовый цикл. А людям всегда будет нужна еда. Поэтому сейчас лучше всего себя чувствуют те бизнесы, где производят осязаемый конечный продукт. В этот кризис мы даже расширяем штат — приняли еще одного работника, - рассказывает Михаил Утробин.

Сегодня Михаил продолжает ежедневную, непрерывную работу с тем, что есть, и не отказывается от долгосрочных планов — устроить на своих пяти гектарах по-настоящему крупное коровье царство, построить просторный дом для своей семьи, на собственном примере доказать, что природа родного края способна прокормить его жителей натуральными продуктами.

Сегодня Михаил продолжает ежедневную, непрерывную работу с тем, что есть, и не отказывается от долгосрочных планов. Фото: предоставлено Михаилом Утробиным

Сегодня Михаил продолжает ежедневную, непрерывную работу с тем, что есть, и не отказывается от долгосрочных планов. Фото: предоставлено Михаилом Утробиным

Для того, чтобы стать счастливым обладателем дальневосточного гектара, необходимо выполнить всего несколько действий, основная часть которых доступна в режиме онлайн из любой точки мира при помощи федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ". Граждане, решившие принять участие в программе, могут рассчитывать на различные меры государственной поддержки. Прежде всего это предоставление кредитов на льготных условиях, налоговые льготы и уникальную ипотечную программу по беспрецедентно низкой ставке в 2%.

Напомним, право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке дает участие граждан России в программе "Дальневосточный гектар", утвержденной президентом Путиным. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду. Жители Дальнего Востока могут воспользоваться программой с 1 июня 2016 года, а с 1 февраля 2017 года — для жителей остальной территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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