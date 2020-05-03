2020-05-03T10:00:29+03:00
Звезды

Онлайн-выставки Гродековского музея, часть вторая

Коллекция старейшего музея Хабаровского края пополнилась пятью виртуальными экспозициями
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Поделиться:
Онлайн-выставки доступны на сайте Гродековского музеяОнлайн-выставки доступны на сайте Гродековского музеяФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
Изменить размер текста:

«КП» - Хабаровск» надеется, что майские праздники ее читатели проводят в безопасности – дома или за городом, куда они добрались со всеми предосторожностями. Для тех, кто решил отдохнуть до домашних или огородных дел, мы предлагаем обзор действующих онлайн-выставок Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова. Первую часть вы можете найти здесь.

«ЭНТУЗИАСТ МЕЧТЫ» МИХАИЛ МАСЮК

Выставка из серии «Фронтовики. Жизнь после войны», приурочена к 75-летию Великой Победы. Главный герой выставки - библиотечный деятель, краевед Масюк Михаил Семенович, родился 5 ноября 1919 на станции Ин (ныне поселок Смидович в Еврейской автономной области) в семье украинских переселенцев. В 1937 году после окончания Инской железнодорожной школы поступил в Московский историко-архивный институт. Студентом II курса добровольцем ушел на фронт. После войны долгие годы был директором Хабаровской краевой научной библиотеки.

Михаил Масюк ушел добровольцем на фронт, вернувшись, посвятил себя библиотечному делу Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Михаил Масюк ушел добровольцем на фронт, вернувшись, посвятил себя библиотечному делуФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

«АНДРЕЙ НЕЧАЕВ. БОТАНИК И ЛЕСОВЕД»

Выставка посвящена геоботанику и лесоведу, профессору Андрею Петровичу Нечаеву. Трудовой путь будущего профессора начался в 13 лет с разносчика газет. Путевку в науку Андрей Петрович получил в Дальневосточном научно-исследовательском институте лесного хозяйства (ДВНИИЛХ). Как сложился дальнейший путь «Бархатоведа номер один в СССР»», так называл Нечаева дальневосточный писатель Георгий Пермяков, можно узнать, познакомившись с выставкой.

Дальневосточный ученый Андрей Нечаев Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Дальневосточный ученый Андрей НечаевФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

«ФРОНТОВОЙ ПОРТРЕТ. СУДЬБА СОЛДАТА»

Выставочный проект Музея Победы и «Поискового движения России». На выставке представлены работы фронтовых художников – портреты солдат и офицеров – участников Великой Отечественной войны. Большая часть представленных работ – беглый рисунок-набросок. Фронтовые портреты помогают понять, что давало советским людям силы выдержать нечеловеческие испытания, что позволило в невероятных условиях оставаться людьми.

Военные художники зачастую рисовали прямо под пулями Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Военные художники зачастую рисовали прямо под пулямиФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА»

К столетию «буферного» государства Гродековский музей подготовил выставку об истории Дальневосточной республики, провозглашенной 6 апреля 1920 года. Создание ДВР способствовало предотвращению прямого военного конфликта между Советской Россией и Японией, и постепенному выводу иностранных войск с Дальнего Востока. По окончанию интервенции и Гражданской войны в России 25 октября 1922 года необходимость в существовании ДВР отпала и 15 ноября республика вошла в состав РСФСР, как Дальневосточная область (с 1926 года – Дальневосточный край). На выставке представлены символика ДВР, ее конституция, уникальные фотографии Хабаровска периода 1920-1922 годов.

Дальневосточная республика де-юре была самостоятельным государством, де-факто - полностью зависима от Советской России Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Дальневосточная республика де-юре была самостоятельным государством, де-факто - полностью зависима от Советской РоссииФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

«ЖИЗНЬ ПРОШЕДШИХ ЭПОХ»

Выставка из палеонтологической коллекции Гродековского музея. Напомним, что палеонтология – это наука, изучающая органический мир прошедших эпох по сохранившимся ископаемым остаткам организмов в геологических породах. Кораллы, кораллиты, трилобиты, моллюски, гастроподы, цефалоподы, алемониты, белемниты - обитатели этой выставки. Кроме того, заглянув в «Жизнь прошедших эпох» можно будет узнать про первых млекопитающих, в каком периоде жили ископаемые лошади и каким образом происходил процесс окаменения растений.

Археологическая коллекция таит в себе немало интересного Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Археологическая коллекция таит в себе немало интересногоФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В рамках Года памяти и славы полуфинал Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» пройдет в обновленном формате
Полуфинал Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» пройдет в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая в 19:50 на телеканале «Россия - Культура»
Более 150 аудиозаписей из архива «Фирмы Мелодия» будут опубликованы в открытом доступе к «Библионочи – 2020» в Одноклассниках
Совместно с социальной сетью Одноклассники к всероссийской акции «Библионочь – 2020» «Мелодия» и «Культура.РФ» выпускают колоссальную коллекцию раритетных аудиозаписей для свободного прослушивания
Опера Вагнера «Лоэнгрин» 24 апреля 2020 года: Новая Опера представит запись спектакля с участием Виталия Ефанова и Михаила Губского
Московский театр Новой оперы покажет запись постановки Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Посмотреть прямую онлайн-трансляцию можно будет 24 апреля 2020 года в 19:00
Новости 24
В Хабаровске рецидивистка украла у пенсионера мобильник
Колледжи и техникумы Хабаровского края приглашают на виртуальные экскурсии
«Ночь в музее» в Гродековском пройдет в режиме онлайн
В минздраве Хабаровского края объяснили отсутствие данных по военнослужащим, заболевшим COVID-19
Полицейские ЕАО собрали гуманитарную помощь для многодетных семей
Обстановка в Хабаровском крае 3 мая 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на вечер 2 мая 2020 года: первый больной в Охотском районе
Навигацию в Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края в 2020 году откроют 12 мая
Жителям Хабаровского края предлагают устанавливать спортивные рекорды, не выходя из дома
Более трех тысяч деревьев и кустарников посадят в Хабаровске в 2020 году
Ситуация по коронавирусу на 2 мая 2020 года в К2омсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре волонтеры выполнили более двухсот заявок от находящихся на самоизоляции
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 2 мая 2020 года
Обстановка в Хабаровском крае 2 мая 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 1 мая 2020 года
Ситуация по коронавирусу в ЕАО к вечеру 1 мая 2020 года: число заражений 131
О начале навигации районах Хабаровского края рассказали в МЧС
Новый инструмент опробовали при тушении лесных пожаров в Хабаровском крае
Рецепт для самоизолированных набирает популярность в Хабаровском крае
На майских праздниках в Хабаровском крае ожидается дождь и ветер
В клумбы Хабаровска высадят 520 тысяч цветочных саженцев
Обстановка в Хабаровском крае 1 мая 2020 года: погода, радиационный фон, заболеваемость