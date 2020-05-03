Онлайн-выставки Гродековского музея, часть вторая

«КП» - Хабаровск» надеется, что майские праздники ее читатели проводят в безопасности – дома или за городом, куда они добрались со всеми предосторожностями. Для тех, кто решил отдохнуть до домашних или огородных дел, мы предлагаем обзор действующих онлайн-выставок Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова. Первую часть вы можете найти здесь.

«ЭНТУЗИАСТ МЕЧТЫ» МИХАИЛ МАСЮК

Выставка из серии «Фронтовики. Жизнь после войны», приурочена к 75-летию Великой Победы. Главный герой выставки - библиотечный деятель, краевед Масюк Михаил Семенович, родился 5 ноября 1919 на станции Ин (ныне поселок Смидович в Еврейской автономной области) в семье украинских переселенцев. В 1937 году после окончания Инской железнодорожной школы поступил в Московский историко-архивный институт. Студентом II курса добровольцем ушел на фронт. После войны долгие годы был директором Хабаровской краевой научной библиотеки.

Михаил Масюк ушел добровольцем на фронт, вернувшись, посвятил себя библиотечному делуФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

«АНДРЕЙ НЕЧАЕВ. БОТАНИК И ЛЕСОВЕД»

Выставка посвящена геоботанику и лесоведу, профессору Андрею Петровичу Нечаеву. Трудовой путь будущего профессора начался в 13 лет с разносчика газет. Путевку в науку Андрей Петрович получил в Дальневосточном научно-исследовательском институте лесного хозяйства (ДВНИИЛХ). Как сложился дальнейший путь «Бархатоведа номер один в СССР»», так называл Нечаева дальневосточный писатель Георгий Пермяков, можно узнать, познакомившись с выставкой.

Дальневосточный ученый Андрей НечаевФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

«ФРОНТОВОЙ ПОРТРЕТ. СУДЬБА СОЛДАТА»

Выставочный проект Музея Победы и «Поискового движения России». На выставке представлены работы фронтовых художников – портреты солдат и офицеров – участников Великой Отечественной войны. Большая часть представленных работ – беглый рисунок-набросок. Фронтовые портреты помогают понять, что давало советским людям силы выдержать нечеловеческие испытания, что позволило в невероятных условиях оставаться людьми.

Военные художники зачастую рисовали прямо под пулямиФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА»

К столетию «буферного» государства Гродековский музей подготовил выставку об истории Дальневосточной республики, провозглашенной 6 апреля 1920 года. Создание ДВР способствовало предотвращению прямого военного конфликта между Советской Россией и Японией, и постепенному выводу иностранных войск с Дальнего Востока. По окончанию интервенции и Гражданской войны в России 25 октября 1922 года необходимость в существовании ДВР отпала и 15 ноября республика вошла в состав РСФСР, как Дальневосточная область (с 1926 года – Дальневосточный край). На выставке представлены символика ДВР, ее конституция, уникальные фотографии Хабаровска периода 1920-1922 годов.

Дальневосточная республика де-юре была самостоятельным государством, де-факто - полностью зависима от Советской РоссииФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

«ЖИЗНЬ ПРОШЕДШИХ ЭПОХ»

Выставка из палеонтологической коллекции Гродековского музея. Напомним, что палеонтология – это наука, изучающая органический мир прошедших эпох по сохранившимся ископаемым остаткам организмов в геологических породах. Кораллы, кораллиты, трилобиты, моллюски, гастроподы, цефалоподы, алемониты, белемниты - обитатели этой выставки. Кроме того, заглянув в «Жизнь прошедших эпох» можно будет узнать про первых млекопитающих, в каком периоде жили ископаемые лошади и каким образом происходил процесс окаменения растений.