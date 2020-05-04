Липовый скандал: пчеловоды ЕАО против вырубки медоносной липы

Промышленные вырубки медоносной липы ставят под угрозу бизнес пчеловодов. Липа была и остается главным поставщиком пыльцы, а лечебные свойства липового меда признаны даже официальной медициной. Однако, по мнению пасечников активные лесозаготовки приводят к сокращению количества липы, и, соответственно, количества получаемой от пчел сладкой продукции.

Вопрос о запрете вырубки медоносной липы был поставлен перед областными парламентариями еще в начале апреля. Однако, депутаты к единому мнению так и не пришли. Врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн отметил тогда, что существует масса вопросов как экономического, так и экологического характера и сформировал рабочую группу, призванную разобраться в этом вопросе.

- Мы пока не получили ответа на вопрос о том, сколько тонн меда можно производить сегодня в ЕАО с имеющихся запасов липы, - подчеркнул Ростислав Гольдштейн на заседании областной законодательной думы 10 апреля. - Если мы установим запрет на рубку этого дерева, что будем делать с так называемым перестоем? Вопросы есть, достаточно много. Для того, чтобы ответить на них и принять единственно верное решение, в правительстве области по моему распоряжению сформирована специальная рабочая группа. Будем разбираться в ситуации досконально.

Долго ли, коротко ли, но прошел без малого месяц и, не дождавшись мнения властей, пасечники вышли в интернет. Акция #спасемтайгу набирает популярность в мировой паутине. Комментарии говорят сами за себя.

Петр Безматерных ФОТО: соцсети

- Я против вырубки липы, это единственный заработок моих родителей, - говорит биробиджанка Татьяна Зеленская, дочь пчеловодов.

- Липа, наша дальневосточная липа - благороднейшее дерево, грандиозный медонос, значимое звено в экосистеме, но она не в красной книге. Значит, рубить её можно! Не задумываясь, и превышая нормы дозволенного, - присоединяется к ней Николай Хроменко, пасечник из Облучья. - Каждый раз заготовка сопровождается нарушениями правил лесопользования, и больнее всего видеть масштабы... Нас упрекают в пафосе за эту инициативу, якобы нужны реальные действия, а не слова. Возможно, кто-то просто недооценивает значимость общественной реакции. Мы приглашаем к участию тех, кто неравнодушен и тех, кто не разменивается на мысли вроде «Мы ничего не изменим», «Это всё система, нечего даже сказаться», «Все давно поделено и распилено» и прочее. На сегодняшний день есть письмо в прокуратуру области и законодательное собрание. Есть реакция от тех, кому они обращены и мы знаем, что многое можно изменить, стоит только выйти из инертного состояния и объединиться.

Николай Хроменко ФОТО: соцсети

Напомним, в феврале прошлого года в ЕАО создана некоммерческая организация «Союз пчеловодов Еврейской автономной области». Организация была учреждена на областном семинаре-совещании пчеловодов, в котором приняли участие специалисты Хабаровского и Приморского краев, в том числе президент ассоциации пчеловодов Дальнего Востока – председатель «Союза пчеловодов Приморского края» Рамиль Еникеев, представители исполнительной власти области и более 80 пчеловодов ЕАО. Кстати, Рамиль Еникеев является одним из инициаторов акции против вырубки медоносной липы.