2020-05-04T06:06:29+03:00
Общество

Биробиджанский активист остановил сброс фекалий в озеро

Георгий Нацвлишвили привез на тачке цемент, песок и заблокировал подземную трубу, из которой нечистоты из вытекали в местный водоем
Виктор ЧЕРНЕНКО
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Георгий Нацвлишвили привез на тачке цемент, песок и заблокировал подземную трубу, из которой нечистоты из вытекали в местный водоемГеоргий Нацвлишвили привез на тачке цемент, песок и заблокировал подземную трубу, из которой нечистоты из вытекали в местный водоемФото: Виктор ЧЕРНЕНКО
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Образование "озера фекалий" в окрестностях села Птичник, расположенного в нескольких километрах от областного центра, встревожило местных жителей и огорчило биробиджанца Георгия Нацвлишвили - известного борца за социальную справедливость. Накануне блогер и кузнец Гиви решил самостоятельно устранить экологическую угрозу.

НЕ ЖДАТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬ

Используя тачку, энтузиаст доставил на берег водоема мешок цемента, песок, лопату, кувалду и другие материалы и инструменты, необходимые для защиты окружающей среды. Осветить неординарное мероприятие он пригласил корреспондента "КП" - Хабаровск".

- На днях в "Комсомолке" вышла заметка про это нехорошее место, я сделал пост в Instagram - проблемной ситуацией заинтересовались специалисты. Но пока проведут обследование и найдут виновного (владельца подземной трубы, из которой вытекают нечистоты), пройдет какое-то время. Но ждать нельзя, ведь вся эта гадость попадает в озеро, нанося серьезный урон экологии. Тут ведь рыбу ловят, летом купаются. Нельзя терять ни минуты, если есть возможность помочь природе. Поэтому я пришел сюда, чтобы остановить этот беспредел, - рассказал Георгий.

Болгер намерне продолжать свою экологическую деятельность и дальше Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Болгер намерне продолжать свою экологическую деятельность и дальшеФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Орудуя штыковой лопатой, он начал углублять место возле трубы, отшвыривая комья земли и камни. Техническая идея была несложная, но ее реализация требовала известных физических усилий.

- Вон она - черная жижа. Чувствуешь, какая вонь? Надо было противогаз взять. Сейчас я разрою грунт, пробью трубу и сделаю внутри бетонную пробку. Если просто заткнуть трубу - кто-то придет и вытащит затычку. А если бетон схватится, это будет гораздо прочнее, - пояснил Гиви. - Так просто не сломаешь бетонную преграду. Естественно, что фекалии начнут накапливаться в закупоренной трубе. Вероятно, скоро мы узнаем, в чьем дворе начнет "благоухать", кто ответственен за это безобразие...

ЗЕМЛЯКИ МЕНЯ ПОЙМУТ

Смеркалось. Проходившие по тропинке местные жители с любопытством наблюдали за происходящим, но в беседу не вступали. Отложив в сторону лопату, биробиджанский кузнец и блогер, переведя дух, взял в руки кувалду и размашисто продолжил борьбу за экологическую безопасность. Затем Георгий сходил за водой и, используя цемент с песком, начал готовить раствор. Вскоре бетонная пробка в пробитой трубе обрела реальные очертания. Пока бетон не затвердел, активист вывел на свежей поверхности слово "SOS" - заключительный штрих экологической акции, продолжавшейся около часа.

- Я думаю, меня поймут и поддержат все жители Еврейской автономной области. Давайте спасать нашу экологию - леса, полезные ископаемые. Потому что нас довели до крайности. Реки и озера отравлены, рыбы нет, дичь перебита. Надо остановить такой прогресс, от которого гибнет природа, - поделился своей точкой зрения Георгий.

Нечистоты стекали прямо в озеро Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Нечистоты стекали прямо в озероФото: Виктор ЧЕРНЕНКО

По его словам, к нему поступила информация, что в окрестностях Птичника и в некоторых районах Биробиджана имеются и другие частные подземные трубы, из которых фекалии цинично выбрасываются во внешний мир. Активист намерен заняться поисковой работой для выявления и оперативного устранения реальных экологических угроз.

- Я обследую местные водоемы (пешком и на велосипеде), чтобы узнать, не попадает ли в них что-то вредное и опасное для здоровья. Возможно, подключу к этому делу других земляков, ведь работы предстоит немало, - рассказал о своих планах активист. - Так, например, этом году в Биробиджане появилось немало несанкционированных свалок (уровень антисанитарии растет), а в районе улицы Советской, как я узнал, не до конца ликвидированы опасные битумные ямы. Кроме того, нужно наказывать любителей мусорить на природе. Оставил после себя бутылку, банку, пакет или окурок - плати штраф! Возмездие должно быть неотвратимым, иначе мы утонем в нечистотах.

Озеро нечистот в Птичнике.Виктор ЧЕРНЕНКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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