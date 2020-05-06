Среда пришла

Формула идеального утра у каждого своя, но в любой из них присутствует константа в виде радио «Комсомольская правда – Хабаровск».

Уже несколько месяцев весь мир борется с коронавирусной инфекцией. Врачи не устают говорить про тщательное мытье рук и режим самоизоляции, но при этом каждый день появляются новые вопросы. Вспомнили самое важное о коронавирусе и узнали, как правильно носить маски у доктора медицинских наук, профессора, врача-клинического фармаколога Салавата Сулейманова.

Салават Сулейманов, доктор медицинских наук, профессор, врач-клинический фармакологФото: Сергей ПЯТКОВ

Приближается праздник, который важен для каждого россиянина. И игнорировать его, несмотря на пандемию, мы не можем. С учетом всех рекомендаций ВОЗ День Победы все же будет проведен в особом формате. Одной из акций, приуроченных к 9 мая, тали «Сады памяти», посвящённые землякам, отдавшим жизнь ради победы в Великой Отечественной войне. В Хабаровске местом высадки выбрана площадка возле Арены «Ерофей». Как будет организована посадка и кто может принять участие, рассказал Директор краевого государственного автономного учреждения «Спортивная школа «Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом» Константин Юров.

Константин Юров, директор краевого государственного автономного учреждения «Спортивная школа «Хабаровский краевой центр развития хоккея с мячом»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Хотя со всех телеэкранов просят не выходить лишний раз из дома, есть те, у кого существует необходимость уехать из города. Это и студенты, и люди, у кого есть иногородние родственники, и командированные. Какие меры принимают сотрудники РЖД для предотвращения распространения инфекции, рассказал начальник службы пассажирских перевозок ДВЖД Сергей Фомичев.

Сергей Фомичев, начальник службы пассажирских перевозок ДВЖДФото: Сергей ПЯТКОВ

9 мая 1945 года произошло самое важное событие в истории нашей страны – победа в Великой Отечественной войне. Несмотря на все трудности, подготовка к 75-й годовщине Победы продолжается. Как будет проходить празднование важнейшего дня, рассказала заместитель министра культуры Хабаровского края Ирина Купченко.

Ирина Купченко, заместитель министра культуры Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 06_05_2020.