2020-05-05T10:22:36+03:00
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В Хабаровске сотрудники Гродековского музея спасли дальневосточного фазана

Птица на лету пробила окно и попала в ловушку [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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В Хабаровске сотрудники Гродековского музея спасли дальневосточного фазанаВ Хабаровске сотрудники Гродековского музея спасли дальневосточного фазанаФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова
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Как рассказали в пресс-службе Хабаровского краевого музея имени Николая Гродекова в 6 часов 15 минут в учреждении сработала сигнализация. В музее хранится множество бесценных как с точки зрения историков, так и достаточно дорогих экспонатов. Поэтому охрана тут же начала осматривать помещения для того, чтобы выяснить почему сработала «сигналка».

В Хабаровске сотрудники Гродековского музея спасли дальневосточного фазана Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

В Хабаровске сотрудники Гродековского музея спасли дальневосточного фазанаФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Охрана нашла дыру в части зеркального витража здания на высоте около 4 метров. На место происшествия прибыли начальник технической службы музея Толиб Гусаинов, Владимир Крылов, Евгений Мартынов. Немного позже и заместитель генерального директора музея Нина Маркова (ответственный дежурный по музею в этот день).

- Выяснилось, что зеркальное отражение неба в витражах сыграло коварную шутку с дальневосточным фазаном, - рассказали в пресс-службе музея. - Именно, он оказался виновником чрезвычайного происшествия. Как и почему пернатый пробил зеркальное стекло неизвестно. Тем не менее, птица оказалась в заточении между кирпичной кладкой и зеркальным фасадом здания.

В Хабаровске сотрудники Гродековского музея спасли дальневосточного фазана Фото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

В Хабаровске сотрудники Гродековского музея спасли дальневосточного фазанаФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Спасательная операция по вызволению птицы длилась 4,5 часа. Сотрудникам музея пришлось сделать самодельную петлю для того, чтобы подцепить ею пернатого и аккуратно вытащить его наружу не повредив о торчащие осколки стекла. Надо было действовать очень осторожно дикая птица могла испугаться. В результате спасательная операция увенчалась полным успехом, живую и даже не сильно пораненую птицу достали из ловушки. Когда же фазан оправился от шока, то расправил крылья и удалился в сторону набережной Амура.

В Хабаровске сотрудники Гродековского музея спасли дальневосточного фазана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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