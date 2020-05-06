2020-05-06T05:23:06+03:00
Общество

В Хабаровском крае вахтовиков взяли на особый контроль

Врачи отмечают, что идет устойчивая динамика выздоровления - за одни сутки выписаны сразу 45 человек, однако сезонные работники могут свести все усилия на нет
Ксения ТУРТЫГИНА
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Двухнедельный карантин меняет логистику доставки рабочей силы, но без этого нельзя. Фото: минздрав Хабаровского краяДвухнедельный карантин меняет логистику доставки рабочей силы, но без этого нельзя. Фото: минздрав Хабаровского края
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Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, за сутки 4-5 мая из больниц было выписано сразу 45 человек, полностью излечившихся от COVID-19. Это значит, что в крае наметилась устойчивая динамика выздоровления.

- Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 нарастающим итогом подтвержден у 668 жителей края. За сутки заболевание выявлено у 39 человек. На лечении находятся 479 пациентов, - сообщил на оперативном штабе Александр Витько, министр здравоохранения Хабаровского края. - Все они лежат в инфекционных госпиталях, где получают полное лечение. С каждым днем количество выздоравливающих у нас прирастает. Сейчас (на 5 мая - прим. ред.) к выписке готовится еще пара десятков человек.

Ситуация стала выравниваться после того, как краевые власти жестко обозначили свою позицию в отношении сезонных рабочих. Ранее компании, завозившие рабочую силу в отдаленные районы, не хотели отправлять работников на карантин - две недели простоя, потеря денег, срывы сроков…

Но правительство края доходчиво объяснило: массовая вспышка заболеваемости - еще хуже. Помимо срыва работ можно получить еще и уголовное преследование. Напомним, COVID-19 признан особо опасным вирусом, за преднамеренное заражение которым грозит уголовная ответственность. На одном из предыдущих совещаний оперштаба Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края, после приезда в Охотский район 31 рабочего, не прошедшего карантин, распорядился установить санитарный контроль за вахтовиками.

В итоге сразу восемь предприятий, ведущих деятельность в самых отдаленных уголках края, с помощью Роспотребнадзора обустроили собственные обсерваторы и начали исправно помещать туда прибывающих. В общей сложности на карантине находятся 227 человек.

В конце мая краевые власти ожидают напряжение обстановки: начнется путина, поедут желающие заработать. Главам «рыбных районов» - Ванинского, Николаевского, Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского - поручено продумать логистику так, чтобы приезжие успевали проходить полный карантин до подхода рыбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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