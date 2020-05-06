Специальную открытку к 75-летию Победы для ветеранов выпустили в Хабаровске

Акция для ветеранов называется: «Найти добрые слова просто!» и проводится совместно Гродековским музеем и Почтой России. Суть ее в том, что ко Дню Победы ограниченным тиражом были выпущены специальные открытки на основе фотографии известного фронтового корреспондента Бориса Ярославцева, которые пожилые люди, проживающие в домах ветеранов Хабаровска, получат в качестве поздравлений. Также они сами смогут написать на карточках теплые слова и отправить своим друзьям.

Специальную открытку к 75-летию Победы для ветеранов выпустили в ХабаровскеФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

- Накануне Дня Победы волонтеры музея подготовили для каждого человека, проживающего в домах ветеранов Хабаровска, адресные поздравления. Помимо посильной помощи мы хотели найти для пожилых людей простые и теплые слова, способные принести им радость, почувствовать в этот великий день связь поколений, - рассказал Иван Крюков, генеральный директор Гродековского музея.

Специальную открытку к 75-летию Победы для ветеранов выпустили в ХабаровскеФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Фотография Бориса Ярославцева, которая стала основой для открытки, хранится в фондах музея имени Гродекова, на ней изображена встреча жителей белорусского города Мстиславля с воинами Красной Армии, освободившими его от фашистов.

Как отмечают организаторы акции, открытки бесплатно будут доставлены из домов ветеранов в любой город страны или за границу.

Специальную открытку к 75-летию Победы для ветеранов выпустили в ХабаровскеФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Как отмечают в пресс-службе Почты России, традиция обмениваться поздравительными открытками накануне 9 Мая набирает силу. Все больше жителей края предпочитают именно такой способ для того, чтобы поздравить с Днем Победы родных и близких, а также друзей.

Кстати, сегодня подписать и отправить открытки можно, не выходя из дома, на сайте почтовой службы. Выбранная почтовая карточка будет доставлена трек-отправлением в почтовый ящик, так что его можно отследить по уникальному номеру до момента доставки.

Специальную открытку к 75-летию Победы для ветеранов выпустили в ХабаровскеФото: Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова

Напомним, что Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова - один из старейших историко-краеведческих музеев на Дальнем Востоке, основанный в 1894 году. Архитектурный ансамбль музея состоит из исторического корпуса, корпуса-пристройки с залом панорамы «Волочаевская битва», «Музея Амура», Музея археологии и музейно-культурного центра «Амурский утес». Фондовое собрание насчитывает более 460 тысяч экспонатов. Ежегодно более 180 тысяч человек посещают 13 постоянных экспозиций и более 80 международных, федеральных и региональных выставок.