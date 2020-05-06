В Хабаровском перинатальном центре у двоих медсестер и одной пациентки нашли коронавирус

О чрезвычайном происшествии в перинатальном центре Хабаровска широкой общественности стало известно после анонимной публикации в одном из местных пабликов.

НЕ СОБЛЮДАЛИ ПРАВИЛА?

Женщина, предпочтившая не называть свою фамилию, обвиняет медперсонал центра в пренебрежении элементарными мерами эпидемической безопасности, из-за которого она и возможно ее дети оказались зараженными коронавирусом.

- Смотрю, врачи пишут то тут, то там, призывают оставаться дома, соблюдайте правила. А у меня вопрос к сотрудникам перинатального центра, - пишет анонимная пользовательница странички в инстаграм. - Какого … вы не соблюдаете правила? Какого … ваши сотрудники притащили этот коронавирус в отделение недоношенных детей? Какого … вы заразили меня и возможно моих двух недоношенных детей (у детей сомнительный тест)? Какого … уже будучи зараженными вы не носили свои супермаски и перчатки? Кто теперь ответит за вашу халатность?

В перинатальном центре отреагировали достаточно быстро. Администрация учреждения заявила, что в центре соблюдаются все нормативы и противоэпидемические мероприятия, тем более масочный режим. Помимо этого персонал регулярно проходит обследование на COVID-19. Во время одного из таких обследований и были выявлены две медсестры, зараженные коронавирусом.

- По данным Роспотребнадзора, из общего количества инфицированных коронавирусом 20-25% не имеют симптомов. Кроме того, заболевание у таких людей не развивается, - отвечают в администрации перинатального центра. - Такая ситуация сложилась и с двумя медсестрами в отделении патологии недоношенных детей. У них не было симптомов заболевания, и инфицирование коронавирусом было выявлено при плановом обследовании. К сожалению, от этого никто не застрахован. Как только стали известны результаты обследования сотрудников, никто ничего не стал скрывать. С 30 апреля, в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, были приняты все необходимые меры, в том числе - обследование контактных. Персонал отделения патологии новорожденных и недоношенных детей работает в режиме инфекционного госпиталя - в масках, перчатках и в защитных халатах.

ВИНОВНЫХ НАКАЖУТ

Ситуация дошла до правительства края. В частности, губернатор заявил - у него есть сведения о том, что средства защиты персонал стал носить только 30 апреля - после того, как у медработников центра был выявлен COVID-19.

- Я всех предупреждаю, что сейчас будет проведена самая тщательная проверка, - подчеркнул Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. - Если эта ситуация подтвердится, то всех ждут очень большие проблемы. Мы тут принимаем решения, медицинские работники у нас работают на износ, а кто-то решил, что можно не соблюдать правила.

Губернатор пообещал - если выяснится, что сотрудники перинатального центра действительно не соблюдали противоэпидемические мероприятия, то всю ответственность будет нести главный врач учреждения и вышестоящее руководство из министерства здравоохранения. Расследование, которое проводит краевой Роспотребнадзор, продолжается.