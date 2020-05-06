На примере Хабаровска в крае отработают схему дезинфекции общественного транспорта

Хабаровск станет пилотной площадкой, на которой введут систему пунктов дезинфекции общественного транспорта. На примере центра выстроят свои схемы остальные города и районы края. Об этом в числе прочего говорили на заседании оперативного штаба правительства Хабаровского края по противодействию распространения COVID-19.

До недавнего времени общественный транспорт бегал полупустым, но с открытием дачного сезона ситуация несколько изменилась. В салонах стало собираться больше пассажиров, многие из которых остались недовольны санитарным состоянием этих самых салонов. Люди стали жаловаться в Роспотребнадзор: мол, говорят о дезинфекции, а в автобусе элементарно грязно. В санитарном ведомстве отреагировали.

- Необходимо организовать пункты помывки и дезинфекции общественного транспорта, к нам поступают жалобы на грязь в салонах, - доложила на заседании оперштаба Татьяна Зайцева, руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Губернатор Сергей Фургал назвал такое положение дел «сущим безобразием и бардаком», на что Сергей Кравчук, мэр Хабаровска, уверенно заявил:

- Общественный транспорт у нас три раза в день дезинфицируется – утром, вечером и в обеденный перерыв.

- А помывочный пункт есть? – уточнила главный санитарный врач края. – Где это происходит?

- Это происходит на базах и в гаражах самих предпринимателей. В местах отстоя транспорта, три раза в день, - ответил мэр.

- Татьяна Анатольевна интересуется, где конкретно эти места для дезинфекции и помывки общественного транспорта, включая такси, - начал разъяснять Сергей Фургал. – Те, кто занимается перевозками, должны сообщить в Роспотребнадзор, чтобы его сотрудники пришли и осмотрели его. А график помывки и дезинфекции – это другая история.

- Мэрия провела 1744 проверки по дезинфекции общественного транспорта . Дезинфекция проходит в гаражах и на базах, - напомнил хабаровский мэр.

- А где он моется? – последовал вопрос от губернатора, и тут произошла легкая терминологическая заминка.

- Что значит моется? Мы про помывку сейчас или про дезинфекцию? Для помывки есть мойки, - сообщил Сергей Кравчук.

- Как можно по грязному обрабатывать? Это все должно быть вместе – вымыли и продезинфицировали. Как созданы условия для обработки общественного транспорта, причем не только муниципального, но и коммерческого? - настойчиво гнула свою линию Татьяна Зайцева.

- Да у нас львиная доля внимания – коммерческим перевозчикам, потому что на муниципальном предприятии железная дисциплина! Хромает порядок у частников, поэтому мы и провели 1744 проверки! - чувствовалось, что у Сергея Анатольевича наболело. – Давайте при следующем аукционе обяжем предпринимателей обустраивать такие пункты.

Тут его тезка, только Иванович, напомнил, что сегодня действует режим повышенной готовности, вопрос надо решать сейчас, а не когда аукционы начнутся. Татьяна Зайцева мягко попросила Хабаровск стать примером для остальных поселений края: первым организовать «дезстанции» для общественного транспорта, чтобы отработать схему. Сергей Кравчук сказал «Спасибо» и было непонятно, чего больше в его голосе – благодарности за доверие или иронии.

- Главам районов и мэрам городов в течение суток (заседание прошло 6 мая – прим. ред.) предоставить Роспотребнадзору информацию о конкретных местах, с адресами – где общественный транспорт моется и проходит дезинфекцию, - резюмировал Сергей Фургал. - Роспотребнадзор проведет выборочную проверку и выдаст предписания, если будут обнаружены нарушения или такого пункта вообще не будет.

К нарушителям придет прокуратура и другие надзорные органы, которые вправе не только штраф наложить за нарушение санитарно-противоэпидемического законодательства, но и лицензию у предприятия отозвать. Так что «бардак и безобразие» могу обойтись перевозчику дороже, чем соблюдение сангигиены.