2020-05-07T06:49:19+03:00
Это - Хабаровск!

День Радио активных

Прямой эфир 7 мая на частоте 88,3 FM
Надежда ВЫХОДЦЕВААгапи ПЕТРОСЯН
Поделиться:
Четверг у нас не рыбныйЧетверг у нас не рыбныйФото: Сергей ПЯТКОВ
Изменить размер текста:

Ответ на этот вопрос мы искали этим утром, в день, когда свой профессиональный праздник отмечают работники теле- и радиокоммуникаций. (Спойлер: без радио жить нельзя).

В России телевидение и радиовещание возникли примерно в одно время и шли плечо к плечу: они вместе переживали технические трудности и цензуру. И хотя многие считают их конкурентами, сейчас аудиовизуальные СМИ сообща борются с интернетом за внимание людей. Так все-таки, телевидение и радиовещание — друзья или соперники? Об этом поговорили с продюсерами и ведущими программы «Утро в городе» Людмилой Маркеловой и Анастасией Прасковой.

Людмила Маркелова и Анастасия Праскова продюсеры и ведущие программы «Утро в городе» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Людмила Маркелова и Анастасия Праскова продюсеры и ведущие программы «Утро в городе»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ситуация с коронавирусом обостряется – людей волнует отсутствие антисептиков и масок в магазинах и охватывает всеобщая паника. И буквально «герой нашего времени» бизнесмен и общественный деятель Али Мамедов на собственные средства запустил производство масок, позволяющее изготавливать 100 единиц в минуту. О процессе производства и поддержке государства он рассказал этим утром.

Али Мамедов, бизнесмен и общественный деятель Фото: Сергей ПЯТКОВ

Али Мамедов, бизнесмен и общественный деятельФото: Сергей ПЯТКОВ

Наверное, каждый знает имя Юрия Левитана, внесшего большой вклад в развитие отечественного радио. Но время идет, и на нашей арене появляются новые звезды. О том, как сказать успешным в непростом деле радиожурналистики, рассказал шоумен и радиоведущий Павел Гах.

Павел Гах, шоумен и радиоведущий Фото: Сергей ПЯТКОВ

Павел Гах, шоумен и радиоведущийФото: Сергей ПЯТКОВ

А вот что делать, если речь идет не об отдельной личности, а о целой студии? Как собрать команду мечты и найти свою аудиторию? Какую площадку для вещания лучше выбрать? Будет ли радио жить вечно? Об этом поговорили с журналистом и радиоведущим Юрием Вязанкиным.

Юрий Вязанкин, журналист и радиоведущий Фото: Сергей ПЯТКОВ

Юрий Вязанкин, журналист и радиоведущийФото: Сергей ПЯТКОВ

Сейчас, в такое непростое для всех время, люди осознают, что герои не снимаются в фильмах и не ведут бои со злодеями, а молча спасают тысячи жизней и помогают другим. Одними из таких героев являются волонтеры. И этим утром депутат Законодательной Думы Хабаровского края Петр Емельянов рассказал, как он стал волонтером и с какими трудностями приходится сталкиваться добровольцам в период пандемии.

Петр Емельянов, депутат Законодательной Думы Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Петр Емельянов, депутат Законодательной Думы Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 07_05_2020.

Это Хабаровск от 07_05_2020

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Жильцов рухнувшего дома в Хабаровске переселят в новостройку
Пожар выгнал на улицу семьи с детьми в Хабаровском крае
Почта России приглашает жителей Хабаровского края сделать письма-треугольники
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае к вечеру 7 мая: лечение получают 540 человек
Торговца, вернувшего деньги покупателю, наказали в Хабаровске
Жители Хабаровского края смогут воспользоваться специальными условиями пролонгации вкладов от Сбербанка
В Хабаровском крае возможны паводки на Нижнем Амуре
Реконструкция Комшоссе и Лазо возобновилась в Комсомольске
В минздраве Хабаровского края рассказали о перепрофилировании детской больницы
Машина вылетела с дороги и перевернулась на крышу в Хабаровске
Первый житель Хабаровского края взял ипотеку в Сбербанке по новой президентской программе