Чиновники из мэрии Хабаровска получили выговоры за скандал в начале навигации

Чиновникам из хабаровской мэрии объявили выговоры за скандал, который случился в начале навигации. Напомним, первые речные суда отправились в рейсы в минувшие выходные 1 мая. Однако в этот день не все дачники смогли добраться до своих участков.

Судно перевозчика ИП Козловский не выпустили из затона специалисты портового контроля ФБУ «Амурводпуть». При предрейсовой проверке они выявили серьезное нарушение. Речь шла о задекларированных спасательных средствах, имеющихся на борту, у которых истек срок сертификации. Чтобы довезти людей до их дач, судно пришлось заменить. Поездка состоялась с трехчасовой задержкой – в 11 часов, а не в 8:00, как планировалось.

Судно следовало по маршруту «Прибрежная – Речной вокзал – 10 километр». Около 60 дачников не смогли попасть на Большой Уссурийский остров. После проблема, конечно, решилась, сейчас все теплоходы идут по утвержденным маршрутам согласно графику. Однако неприятный осадок все же остался.

Выговоры объявили заместителю мэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александру Андрюшину и начальнику городского управления промышленности, транспорта, связи Владимиру Ощановскому. Градоначальник отметил, что нужно было лично проверить готовы ли суда к навигации

- Надо было досконально вместе с перевозчиком проверить все спасательные средства, ведь от этого зависит безопасность людей. Вы этого не сделали. Результат такого халатного подхода – скандал и вполне справедливое недовольство хабаровчан, для которых мы, собственно, все и работаем, - обратился к подчиненным Сергей Кравчук во время аппаратного совещания с руководителями структурных подразделений городской администрации.

Напомним, что теплоходы большой вместимости начали возить хабаровских дачников не левый берег Амура с 1 мая. Перевозки идут по трем маршрутам: «Прибрежная - 10 км», «Прибрежная – Дубки», «Речной вокзал – Садовая 1». В будни на всех маршрутах выполняется по два рейса, по выходным и праздничным дням – по три. Их расписание размещено на сайте администрации города в разделе «Управление промышленности, транспорта, связи».